UNIŠTILI SU IH PRE 18 MESECI ALI... Izrael i dalje cilja iranske sisteme protivvazdušne odbrane S-300
IZRAELSKI snimci pokazuju uspešan napad na komponente sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa S-300PMU-2 iranskih snaga protivvazdušne odbrane, kao deo šire vazdušne kampanje pokrenute protiv Irana 28. februara.
Operacija je značajna jer sledi tvrdnje širokog spektra zapadnih izvora iz oktobra 2024. da su svi iranski sistemi S-300PMU-2 uništeni tokom izraelskih napada tog meseca - tvrdnja koja je široko dovedena u pitanje zbog brzine kojom je navodno postignuta i potrebe koju je Izrael u to vreme imao za pobedom u odnosima s javnošću. Objavljivanje dokaza izraelskih snaga da sistemi S-300 i dalje rade ukazuje na to da su ove tvrdnje zaista bile preuveličane.
Komentarišući tvrdnje da su izraelske snage uništile celu iransku mrežu S-300 u oktobru 2024. godine, stručnjak za program lovaca F-35 i autor knjige „Zajednički udarni lovac F-35: Veliki i užasni program“, Abraham Abrams, primetio je:
„Brojni faktori učinili su da tvrdnje da je tako veliki i kritični deo iranske mreže protivvazdušne odbrane uništen za nekoliko sati deluju sumnjivo, uključujući složenu višeslojnu prirodu mreže, njen dokazani borbeni potencijal u prošlosti i činjenicu da F-35 nisu imali softver Blok 4 i protivzračne rakete AGM-88G koje su došle sa njim. Da bismo stavili tvrdnje u perspektivu, ruske vazduhoplovne snage su se mučile da unište ukrajinsku mrežu sovjetskih sistema S-300PS/PT u skoro trogodišnjoj kampanji, i dok su izraelski F-35 bili mnogo napredniji od ruskih lovaca poput Su-34M, S-300PMU-2 je takođe bio daleko sofisticiraniji i teži za neutralizaciju, i bio je zaštićen većim brojem sistema kratkog dometa nego što su bili ukrajinski S-300.“
U februaru su satelitski snimci potvrdili preraspoređivanje iranskih sistema S-300PMU-2 na lokacije protivvazdušne odbrane u blizini glavnog grada Teherana, kao i u drugi po veličini grad Isfahan, usred velikog gomilanja američkih snaga širom zemlje. S-300PMU-2 je jedan od samo dva tipa raketnih sistema zemlja-vazduh nakon Hladnog rata za koje se zna da ih je Iran nabavio iz inostranstva, a drugi je sistem kratkog dometa Tor-M2 nabavljen 2000-ih za odbranu od krstarećih raketa. Iransko Ministarstvo odbrane je prethodno naručilo ruske sisteme S-300PMU-1 2007. godine, pre nego što je ugovor jednostrano raskinula nova administracija predsednika Dmitrija Medvedeva pod pritiskom Zapada i Izraela.
U vreme povećanih tenzija između Rusije i Zapada 2016. godine, postignut je sporazum o isporuci sposobnijeg sistema S-300PMU-2, koji integriše 48N6DM rakete zemlja-vazduh koje imaju posebno napredne protivraketne mogućnosti. Odgovarajući na ovaj izazov, Izrael i više članica NATO-a su od sredine 2010-ih intenzivno trenirali kako bi neutralisali sisteme, prvenstveno koristeći sisteme S-300PMU-1 isporučene Grčkoj radi simulacije mogućnosti iranskog sistema. Veoma ograničen broj sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa u upotrebi i nedostatak modernih vazduhoplovnih sredstava koja bi ih podržala, ograničio je sposobnost Irana da organizuje održivu odbranu svog vazdušnog prostora koristeći sredstva vođena radarom dugog dometa, dok su se umesto toga u velikoj meri oslanjali na infracrveno vođene sisteme kratkog dometa za obaranje preko dvadeset američkih i izraelskih aviona visoke vrednosti. Još jedan značajan faktor koji ograničava mogućnosti iranske protivvazdušne odbrane jeste to što je nekoliko sistema protivvazdušne odbrane oštećeno tokom neprijateljstava sa Izraelom i Sjedinjenim Državama od 13. do 24. juna, dok su ih pobunjenici koje podržava Zapad ciljali na zemlji.
militarywatchmagazine.com
Preporučujemo
Komentari (0)