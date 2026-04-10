KREMASTA PIRI-PIRI PILETINA: Pikantno i gotovo za 30 minuta

Pred vama je recept koji spaja jednostavnu pripremu i bogat, kremast ukus sa blagom ljutinom. Savršen izbor za brzu večeru tokom radne nedelje – a rezultat je kao iz restorana!

Sastojci

8 pilećih karabataka (bez kostiju i kože)

2 kašičice piri-piri začina (čili, limunov sok, so, origano, beli luk)

1 kašika maslinovog ulja

1 kašika putera

1 crvena paprika (iseckana)

4 čena belog luka (usitnjena)

1 ljutika (sitno seckana)

2 kašike paradajz paste

240 ml pavlake za kuvanje

so

biber

malo rendanog parmezana

2 kašike svežeg peršuna

Priprema:

Pripremite sve sastojke unapred: piletinu začinite piri-piri začinom (ako stavljate manje, dodajte i prstohvat soli). Iseckajte papriku, beli luk, ljutiku i peršun.

U većem tiganju zagrejte ulje i puter na srednje jakoj temperaturi. Dodajte piletinu i pržite oko 8 minuta, zatim okrenite i pržite još 5 minuta, dok ne bude potpuno pečena. Izvadite je na tanjir.

U isti tiganj dodajte papriku i dinstajte oko 3 minuta. Zatim dodajte beli luk i ljutiku, pa kuvajte još 2 minuta.

Umešajte so, biber i paradajz pastu. Sipajte pavlaku za kuvanje i ostavite da lagano krčka oko 2 minuta.

Smanjite temperaturu, dodajte peršun i parmezan, pa promešajte dok se sos ne sjedini. Po ukusu dodajte još začina, a ako volite ljuće – ubacite još malo piri-pirija.

Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još 3 minuta da upije sve ukuse.

Uživajte!