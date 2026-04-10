Ručak dana

KREMASTA PIRI-PIRI PILETINA: Pikantno i gotovo za 30 minuta

Milena Tomasevic

10. 04. 2026. u 10:00 >> 08:05

Pred vama je recept koji spaja jednostavnu pripremu i bogat, kremast ukus sa blagom ljutinom. Savršen izbor za brzu večeru tokom radne nedelje – a rezultat je kao iz restorana!

КРЕМАСТА ПИРИ-ПИРИ ПИЛЕТИНА: Пикантно и готово за 30 минута

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 8 pilećih karabataka (bez kostiju i kože)
  • 2 kašičice piri-piri začina (čili, limunov sok, so, origano, beli luk)
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašika putera
  • 1 crvena paprika (iseckana)
  • 4 čena belog luka (usitnjena)
  • 1 ljutika (sitno seckana)
  • 2 kašike paradajz paste
  • 240 ml pavlake za kuvanje 
  • so
  • biber
  • malo rendanog parmezana
  • 2 kašike svežeg peršuna 

Priprema: 

Pripremite sve sastojke unapred: piletinu začinite piri-piri začinom (ako stavljate manje, dodajte i prstohvat soli). Iseckajte papriku, beli luk, ljutiku i peršun.

U većem tiganju zagrejte ulje i puter na srednje jakoj temperaturi. Dodajte piletinu i pržite oko 8 minuta, zatim okrenite i pržite još 5 minuta, dok ne bude potpuno pečena. Izvadite je na tanjir.

U isti tiganj dodajte papriku i dinstajte oko 3 minuta. Zatim dodajte beli luk i ljutiku, pa kuvajte još 2 minuta.

Umešajte so, biber i paradajz pastu. Sipajte pavlaku za kuvanje i ostavite da lagano krčka oko 2 minuta.

Smanjite temperaturu, dodajte peršun i parmezan, pa promešajte dok se sos ne sjedini. Po ukusu dodajte još začina, a ako volite ljuće – ubacite još malo piri-pirija.

Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još 3 minuta da upije sve ukuse.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
