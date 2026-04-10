KROMPIR TORTILJA SA LUKOM I ŠUNKOM: Jednostavan i zasitan doručak
Ako tražite brz i ukusan obrok od nekoliko osnovnih sastojaka – ova krompir tortilja je pravi izbor. Savršena je za doručak, ručak ili laganu večeru, a priprema je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena.
Sastojci
- 150 gr krompira
- 50 gr kuvane šunke
- 50 gr crnog luka
- 3 jaja
- 2 čena belog luka
- biber po ukusu
- origano po ukusu
- malo ulja (za prženje)
Priprema
Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove ili kockice. Luk sitno iseckajte, kao i beli luk, a šunku isecite na trakice ili kockice. U tiganju zagrejte malo ulja, dodajte krompir i pržite na srednjoj temperaturi dok ne omekša i dobije blagu zlatnu boju. Zatim dodajte luk i beli luk, pa dinstajte još nekoliko minuta dok ne omekšaju. Ubacite šunku i kratko propržite. U posebnoj činiji umutite jaja, dodajte biber i origano, pa prelijte preko smese u tiganju. Smanjite temperaturu i pecite dok se donja strana ne stegne, zatim pažljivo okrenite (ili dovršite u rerni) i ispecite do kraja. Poslužite toplo, uz salatu ili jogurt.
Jednostavno, ukusno i baš zasitno!
Prijatno!
