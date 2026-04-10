PRSTE DA POLIŽETE: Losos u žutom sosu
UNESITE duh mediteranske kuhinje u vaš dom pripremom ovog veoma ukusnog i sočnog jela. Losos nikad nije bio lepši nego sad!
Potrebno je:
4 fileta lososa, 2 šargarepe, 2,5 dl nemasne pavlake za kuvanje, na vrh noža šafrana, kašičica majčine dušice (ili ruzmarina), malo soli i bibera
Priprema:
Rernu zagrejte na 220 stepeni. Očistite šargarepe pa ih isecite na tanke kolutiće. U pavlaku umešajte šafran i majčinu dušicu/ruzmarin. Podmažite pleh pa u njega poređajte šargarepu. Preko složite filete lososa, posolite i pobiberite (možete dodati i malo bibera sa ukusom limuna – citron peppar). Prelijte začinjenom pavlakom i stavite u rernu da se peče.
Nakon 15 minuta izvadite i poslužite uz prilog po želji: salatu, pirinač, krompir, grilovano povrće...
