ZATVORILI ZDRAVSTVENE AMBULANTE U SRPSKIM SELIMA: Jezivo iživljavanje Prištine na Veliki petak, u Opštini Srbica

Tzv. kosovske vlasti odnosno inspekcija uz asistenciju tzv kosovske policije zatvorili su na Veliki petak srpske ambulante u selima Banje i Suvo Grlo u opštini Srbica, dok su sa Osnovne škole „„Milun Jakšić“ u selu Banje i Tehničke škole u uklonjene table sa nazivima.

Prema saznanjima "Novosti" na objektu ambulante u selu Banje vidi se postavljena žuta traka na kojoj piše da je objekat zatvoren po nalogu Direkcije za inspekciju iz Srbice, dok je sa ulaza u Osnovnu školu „Milun Jakšić“, prema navodima meštana, uklonjena tabla na kojoj je pisalo „AP Kosovo i Metohija“. Foto Novosti Tehnička škola u selu Suvo Grlo

Ističući da je zatvaranjem srpskih ambulanti u selima Suvo Grlo i Banje na Veliki petak po nalogu Aljbina Kurtija Priština ostavila više od 250 Srba direktno bez zdravstvene zaštite i medicinskih usluga i to uoči najvećeg hrišćanskog i srpskog praznika Vaskrsa, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković saopštio je da neće dozvoliti da naš narod ostane bez zdravstvene zaštite i da će naći način da im pomogne. Foto Novosti Ambulanta u selu Suvo Grlo

I dok navodi da je o ovim eskalatornim potezima odmah obavestio posrednika u dijalogu Petera Sorensena i sve relevantne predstavnike međunarodne zajednice, jer ovakvo postupanje Prištine direktno predstavlja kršenje postignutog EU rešenja kojim se omogućava nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na KiM, direktor Petković ističe da novi eskalatorni potez koji je Priština povukla predstavlja direktni udar na srpske zdravstvene i obrazovne institucije i dolazi samo dan nakon Sorensenove posete Beogradu, čime Priština jasno stavlja do znanja da povlači jednostrane i protivpravne poteze koji za cilj imaju novu eskalaciju situacije na terenu.

Petković ističe da očekuje hitnu reakciju međunarodnih predstavnika, jer, kako navodi, ovakvi Kurtijevi potezi predstavljaju udar na samu srž postignutog dogovora, ali i tekovina dijaloga i ne smeju proći bez hitnog i adekvatnog angažmana onih koji su rešenje garantovali. Foto Novosti

Zatvaranje srpskih ambulanti i škola osudila je Srpska lista iz koje su izjavili da je zatvaranje ambulanti u selima Banje i Suvo Grlo na Veliki petak pred Vaskrs, direktno ugrožavaju pravo na zdravstvenu zaštitu srpskog naroda i svih građana koji su koristili usluge ovih zdravstvenih ustanova. Kako su istakli, o ovom neosnovanom upadu i kršenju prava srpskog naroda obavestili su predstavnike Evropske unije, SAD, i zemalja Kvinte kao i misije Oebsa - Euleks, Kfor i Unmik i zahtevali hitnu reakciju. Foto Novosti

PITANjA ZDRAVSTVA I PROSVETE REŠAVATI KROZ DIJALOG

Podsećamo da su međunarodni predstavnici, a pre svih specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen i ambasada SAD u Prištini jasno ukazali da ne sme doći do prekida pružanja usluga građanima u oblasti zdravstva i prosvete, te da će se pitanje funkcionisanja institucija u oblasti zdravstva i prosvete rešavati isključivo kroz dijalog, na osnovu postignutih sporazuma i u dogovoru sa srpskim narodom. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i omogućio nesmetan rad zdravstvenih ustanova- navodi se u saopštenju Srpske liste.