JOVANOV O BLOKADERIMA: Nakon međusobnog optuživanja za nameštanje glasanja, plenumi se nalaze u ozbiljnoj institucionalnoj krizi

MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik, komentarisao je blokaderske plenume koji su u očiglednoj krizi.

FOTO: N. Skenderija

- Nakon međusobnog optuživanja za nameštanje glasanja, plenumi se nalaze u ozbiljnoj institucionalnoj krizi. Imaju li OSCE ili CRTA nekih preporuka kako bi se ubuduće izbegle sumnje u regularnost glasanja? Ti likovi, što nameštaju glasanje čak i na formiranju liste, drže slovo o izbornom procesu u ovoj zemlji, stalno im je nešto sumnjivo i nikad im ništa nije regularno. Sada vidimo i zašto. Svako polazi od sebe - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.

