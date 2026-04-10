UKRAJINA TRAŽI "BEZBEDNOSNI KIŠOBRAN": Zelenski oštro o prevari velikih sila

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Ukrajina u zamenu za odustajanje od nuklearnog oružja trebalo da dobije "bezbednosni kišobran", a garancije dobijene u to vreme nazvao je "nefer igrom i velikom greškom".

- Kada je Ukrajina pristala da se odrekne nuklearnog oružja, cena koju je druga strana morala da plati trebalo je da bude pravedna. Verujem da je članstvo u NATO najmanje što su ukrajinski lideri trebalo da dobiju u zamenu za nuklearni arsenal. Šta smo dobili? Ništa. Bila je to nefer igra i velika greška - rekao je Zelenski u intervjuu za podkast "Ostalo je politika", prenosi Ukrinform.

On je naglasio da ovo nije samo ukrajinska greška, već i greška drugih potpisnika Budimpeštanskog memoranduma.

Paradoks rata: Rusija nas napada avionima koje smo im sami predali

- Ovo su nuklearne države. Ako su od vas tražili da se odreknete nuklearnog oružja, trebalo je da vam daju bezbednosni kišobran. Možda nuklearni kišobran. Na kraju, sve je to bila obmana. Značajan deo našeg nuklearnog oružja je prebačen u Rusiju. Na primer, strateški avioni koje Rusija sada koristi protiv nas u ovom ratu - primetio je Zelenski, komentarišući Memorandum o bezbednosnim garancijama u vezi sa pristupanjem Ukrajine Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja, sporazum koji su 5. decembra 1994. godine u Budimpešti potpisale Ukrajina, Rusija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

#BREAKING : We Got Nothing, Zelenskyy Calls Nuclear Disarmament a Big Mistake



Volodymyr Zelenskyy has criticised the security assurances given to Ukraine after it gave up its nuclear arsenal, calling the outcome “unfair” and a “big mistake.”



Referring to the Budapest… pic.twitter.com/I0dqi83ltU — upuknews (@upuknews1) April 10, 2026

"Bez Ukrajine i Turske, Evropa ne može da parira Rusiji"

Ukrajinski predsednik je rekao da su zajedno, vojske Velike Britanije, Ukrajine i Turske su jače od ruske.

- Bez Ukrajine i Turske, Evropa ne može da parira Rusiji... Ako Sjedinjene Države zaista razmišljaju o izlasku iz NATO-a, onda će bezbednost Evrope biti zasnovana isključivo na Evropskoj uniji. Ali ne u njenom sadašnjem obliku. Verujem da se Evropska unija nalazi u situaciji u kojoj joj trebaju dodatne zemlje. Velika Britanija, Ukrajina, Turska i Norveška. To su četiri jake zemlje koje su deo Evrope. Zajedno, vojske Velike Britanije, Ukrajine i Turske su jače od ruske - naglasio je Zelenski.

On je objasnio da bez Ukrajine i Turske Evropa ne može da se takmiči sa Rusijom.

- Sa ove četiri zemlje možete kontrolisati mora, imati zaštićeno nebo i najveće kopnene snage - dodao je predsednik.

On je naglasio da kada Rusija odluči da do 2030. godine ima vojsku od 2,5 miliona ljudi, Evropa treba da razmišlja o bezbednosti i kako da sačuva svoju nezavisnost.

"Za okupaciju Donbasa, Putin bi morao da žrtvuje 300.000 ljudi"

Zelenski je takođe naveo da ruski predsednik Vladimir Putin mora da žrtvuje živote od 300.000 do milion ljudi kako bi potpuno okupirao Donbas i poručio da Ukrajina neće povući svoje trupe iz ovog regiona.

- On (Putin) ima ogromne gubitke i nema dovoljno dobro obučenih ljudi na bojnom polju. Pokušava da pronađe izlaz iz situacije koji bi izgledao kao pobeda. Zato pokušava da nas izbaci iz Donbasa diplomatskim putem - kroz dijalog sa SAD. Jer bi za potpunu okupaciju Donbasa morao da žrtvuje od 300.000 do milion ljudi u zavisnosti od toga koliko godina bi planirali ovu operaciju. To je ogromna cena čak i za Putina - rekao je Zelenski.

Napomenuo je i da Rusi pokušavaju da prisile Ukrajinu da povuče svoje trupe iz Donbasa jer znaju da će "to podeliti našu naciju".

Prema njegovim rečima, ako se potkopa jedinstvo Ukrajine, Putin će osmisliti novi "blickrig" kako bi veoma brzo okupirao Ukrajinu.

- Čak i ako se to ne dogodi, iskoristiće dalju pauzu da regrutuje više ljudi, obuči ih, izgradi vojno-industrijsku bazu i postigne ukidanje sankcija. Stoga, prekid vatre u formatu 'stojimo gde stojimo' nije samo naša želja, već je i u interesu naših partnera - istakao je Zelenski.

"Putin je svestan da ne može potpuno da okupira Ukrajinu"

On je naglasio da je Putin svestan da ne može potpuno da okupira Ukrajinu.

- Samo ponekad deli poruke sa našim partnerima koje ne odgovaraju njegovim pravim mislima - rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je u četvrtak u intervjuu za Rai radio istakao da povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke oblasti ne može da bude smatrano kompromisom, jer bi to u budućnosti dalo Rusiji mogućnost da okupira Harkov i Dnjepar.

