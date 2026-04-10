"VEOMA LOŠE RADE POSAO": Tramp pobesneo - Nismo se tako dogovorili!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp optužio je danas Iran da obavlja "veoma loš posao" i da se ponaša "nečasno" u rukovođenju prolaskom nafte kroz Ormuski moreuz, poručivši da to nije u skladu sa sporazumom koji, kako tvrdi, postoji između strana.

- Iran radi veoma loš posao, neki bi rekli nečasno, dozvoljavajući da nafta prolazi kroz Ormuski moreuz. To nije sporazum koji imamo - naveo je Tramp na mreži Trut Social.

Tramp je juče kazao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje takse tankerima koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

- Bolje da to ne rade, a ako rade, bolje da odmah prestanu - kazao je Tramp.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da je Tramp izneo ideju da SAD mogu da zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

Iran je prethodno saopštio da su SAD prihvatile predlog Teherana od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid nastavka iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom.

