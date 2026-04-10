"VEOMA LOŠE RADE POSAO": Tramp pobesneo - Nismo se tako dogovorili!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp optužio je danas Iran da obavlja "veoma loš posao" i da se ponaša "nečasno" u rukovođenju prolaskom nafte kroz Ormuski moreuz, poručivši da to nije u skladu sa sporazumom koji, kako tvrdi, postoji između strana.
- Iran radi veoma loš posao, neki bi rekli nečasno, dozvoljavajući da nafta prolazi kroz Ormuski moreuz. To nije sporazum koji imamo - naveo je Tramp na mreži Trut Social.
Tramp je juče kazao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje takse tankerima koji prolaze kroz Ormuski moreuz.
- Bolje da to ne rade, a ako rade, bolje da odmah prestanu - kazao je Tramp.
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da je Tramp izneo ideju da SAD mogu da zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.
Iran je prethodno saopštio da su SAD prihvatile predlog Teherana od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid nastavka iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom.
Preporučujemo
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
ŠPIGL: Tramp je postavio Evropi ultimatum u vezi sa brodovima u Ormuskom moreuzu
09. 04. 2026. u 17:19
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
