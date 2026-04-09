Torte i kolači

POSNA TORTA GOTOVA ZA TREN: Bez mleka i jaja, a toliko kremasta da se topi u ustima

V.N.

09. 04. 2026. u 13:50

DA ne znate da je posna, nikada ne biste rekli. Ova torta je toliko bogata i sočna da će postati vaš novi favorit.

ПОСНА ТОРТА ГОТОВА ЗА ТРЕН: Без млека и јаја, а толико кремаста да се топи у устима

Foto: Youtube/Printskrin/kreativnadomacica

Ko kaže da bez jaja i mleka nema prave poslastice, taj sigurno nije probao ovaj recept. Ova luda torta je čist dokaz da od pudinga, keksa i malo čokolade možete da napravite čudo koje bukvalno nestaje sa tanjira.

Nema pečenja, nema komplikovanja, samo naređate filove prepune pečenih lešnika i pustite da se sve stegne. Dobijate tortu koja je toliko sočna i ukusna da niko ne bi pogodio da je posna dok mu to sami ne kažete.

Zašto je luda torta toliki hit?

Svaki sloj ima svoju priču – od krckave podloge sa pečenim lešnicima, pa sve do te dve kreme koje su toliko bogate da niko ne bi poverovao da u njima nema ni grama mleka ili jaja.

Dok se kod drugih torti ukusi često izmešaju u jednu bezličnu masu, ovde jasno osećate i belu i crnu čokoladu, dok ih red keksa u sredini drži na okupu. Svaki zalogaj je taman onoliko sočan koliko treba, a da torta pritom ne gubi svoju punoću i onaj prepoznatljiv, domaći šmek.

Sastojci:

Donji sloj:

  • 250 g mlevenog keksa
  • 100 g mlevenih pečenih lešnika
  • 100 g otopljenog margarina
  • 100 g šećera u prahu
  • 200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja

Krem I i II:

  • 1l sojinog mleka
  • 160 g pudinga sa ukusom vanile
  • 6 kašika šećera
  • 200 ml vode
  • 150 g margarina
  • 100 g šećera u prahu
  • 55 g ili jedna kesica šlaga
  • 50-60 ml mineralne ili obične hladne vode
  • 200 g bele čokolade
  • 100 g crne čokolade
  • 150 g keksa u komadu
  • Dekoracija po izboru

Priprema:

Sojino mleko stavite da provri, a puding razmutite sa šećerom i vodom tako da ne ostane nijedna grudvica. Čim mleko proključa, zakuvajte puding i mešajte energično dok ne postane gusto kao žvaka. Sklonite sa ringle, prekrijte folijom direktno po vrelom kremu i pustite da se potpuno ohladi.

Podlogu napravite tako što ćete keks, pečene lešnike, otopljen margarin, prah šećer i sok sjediniti u činiji. Tu masu utisnite u kalup od 26 cm koji ste stavili na tacnu i poravnajte kašikom. Odložite u frižider.

Kada se puding ohladio, otopite obe čokolade na pari. Posebno umutite margarin sa šećerom u prahu, pa mu postepeno dodajte ohlađen puding i mutite dok ne postane vazdušast. Na kraju ubacite i umućen šlag i sve sjedinite mikserom.

Fil podelite na dva dela – u jedan umešajte otopljenu belu, a u drugi crnu čokoladu. Preko podloge nanesite jedan fil, poređajte keks u komadu, pa nanesite drugi fil. Ukrasite po želji i ostavite da se dobro stegne.

Mali trikovi za vrhunski poslastičarski rezultat

Da bi vaša luda torta bila savršena, primenite ove male cake koje prave veliku razliku:

Tajna je u lešniku: Obavezno ih propecite u tiganju ili rerni pre nego što ih sameljete. Taj miris pečenog ploda daje onaj prepoznatljivi šmek koji podseća na najfiniji nugat.

Keks u sredini: Ako planirate da tortu sečete odmah, keks kratko umočite u mlak sok ili kafu. Ako stoji preko noći, nema potrebe – keks će sam povući vlagu iz kreme.

Svežina citrusa: Ukoliko želite da razbijete slatkoću čokolade, u podlogu narendajte malo korice pomorandže.

Izbegnite grudvice: Vodite računa da puding i margarin budu slične temperature pre sjedinjavanja. Polako dodajte kašiku po kašiku pudinga u margarin dok mikser radi.

(Krstarica)

