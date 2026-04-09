POSNA TORTA GOTOVA ZA TREN: Bez mleka i jaja, a toliko kremasta da se topi u ustima
DA ne znate da je posna, nikada ne biste rekli. Ova torta je toliko bogata i sočna da će postati vaš novi favorit.
Ko kaže da bez jaja i mleka nema prave poslastice, taj sigurno nije probao ovaj recept. Ova luda torta je čist dokaz da od pudinga, keksa i malo čokolade možete da napravite čudo koje bukvalno nestaje sa tanjira.
Nema pečenja, nema komplikovanja, samo naređate filove prepune pečenih lešnika i pustite da se sve stegne. Dobijate tortu koja je toliko sočna i ukusna da niko ne bi pogodio da je posna dok mu to sami ne kažete.
Zašto je luda torta toliki hit?
Svaki sloj ima svoju priču – od krckave podloge sa pečenim lešnicima, pa sve do te dve kreme koje su toliko bogate da niko ne bi poverovao da u njima nema ni grama mleka ili jaja.
Dok se kod drugih torti ukusi često izmešaju u jednu bezličnu masu, ovde jasno osećate i belu i crnu čokoladu, dok ih red keksa u sredini drži na okupu. Svaki zalogaj je taman onoliko sočan koliko treba, a da torta pritom ne gubi svoju punoću i onaj prepoznatljiv, domaći šmek.
Sastojci:
Donji sloj:
- 250 g mlevenog keksa
- 100 g mlevenih pečenih lešnika
- 100 g otopljenog margarina
- 100 g šećera u prahu
- 200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja
Krem I i II:
- 1l sojinog mleka
- 160 g pudinga sa ukusom vanile
- 6 kašika šećera
- 200 ml vode
- 150 g margarina
- 100 g šećera u prahu
- 55 g ili jedna kesica šlaga
- 50-60 ml mineralne ili obične hladne vode
- 200 g bele čokolade
- 100 g crne čokolade
- 150 g keksa u komadu
- Dekoracija po izboru
Priprema:
Sojino mleko stavite da provri, a puding razmutite sa šećerom i vodom tako da ne ostane nijedna grudvica. Čim mleko proključa, zakuvajte puding i mešajte energično dok ne postane gusto kao žvaka. Sklonite sa ringle, prekrijte folijom direktno po vrelom kremu i pustite da se potpuno ohladi.
Podlogu napravite tako što ćete keks, pečene lešnike, otopljen margarin, prah šećer i sok sjediniti u činiji. Tu masu utisnite u kalup od 26 cm koji ste stavili na tacnu i poravnajte kašikom. Odložite u frižider.
Kada se puding ohladio, otopite obe čokolade na pari. Posebno umutite margarin sa šećerom u prahu, pa mu postepeno dodajte ohlađen puding i mutite dok ne postane vazdušast. Na kraju ubacite i umućen šlag i sve sjedinite mikserom.
Fil podelite na dva dela – u jedan umešajte otopljenu belu, a u drugi crnu čokoladu. Preko podloge nanesite jedan fil, poređajte keks u komadu, pa nanesite drugi fil. Ukrasite po želji i ostavite da se dobro stegne.
Mali trikovi za vrhunski poslastičarski rezultat
Da bi vaša luda torta bila savršena, primenite ove male cake koje prave veliku razliku:
Tajna je u lešniku: Obavezno ih propecite u tiganju ili rerni pre nego što ih sameljete. Taj miris pečenog ploda daje onaj prepoznatljivi šmek koji podseća na najfiniji nugat.
Keks u sredini: Ako planirate da tortu sečete odmah, keks kratko umočite u mlak sok ili kafu. Ako stoji preko noći, nema potrebe – keks će sam povući vlagu iz kreme.
Svežina citrusa: Ukoliko želite da razbijete slatkoću čokolade, u podlogu narendajte malo korice pomorandže.
Izbegnite grudvice: Vodite računa da puding i margarin budu slične temperature pre sjedinjavanja. Polako dodajte kašiku po kašiku pudinga u margarin dok mikser radi.
(Krstarica)
Komentari (0)