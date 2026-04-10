EVO KAKO DA SKINETE FARBU OD JAJA SA PRSTIJU U JEDNOM POTEZU: Rešenje imate već u kuhinji
Farbanje jaja je jedan od najlepših običaja tokom Vaskrs, ali postoji jedan mali „problem“ koji svake godine muči gotovo sve – šareni prsti koji nikako da se očiste.
I dok mnogi posegnu za jakim sredstvima, rešenje je zapravo mnogo jednostavnije i već vam je na dohvat ruke.
Prirodni trik koji odmah deluje
Jedan od najefikasnijih načina da uklonite farbu jeste – limun i so.
Limun deluje kao prirodni „izbeljivač“, dok so pruža blagi piling efekat koji pomaže da se boja lakše skine sa kože.
Kako da uradite:
- Iscedite malo limunovog soka na dlan
- Dodajte prstohvat soli
- Lagano istrljajte obojene delove
- Isperite toplom vodom
Već nakon prvog pokušaja primetićete razliku.
Još jednostavnih rešenja koja imate kod kuće
Ako nemate limun pri ruci, postoji još nekoliko trikova koji odlično rade:
Soda bikarbona
Napravite pastu od sode i vode, pa blago istrljajte ruke. Soda deluje kao blagi abraziv i pomaže da se boja ukloni sa površine kože.
Sirće
Pomešajte sirće i vodu, pa natopite vatu i pređite preko fleka. Sirće razgrađuje pigment i olakšava čišćenje.
Ulje (maslinovo ili bebi ulje)Ulje rastvara boju i ujedno neguje kožu. Dovoljno je da ga umasirate nekoliko minuta, a zatim operete ruke.
Pasta za zube
Obična (ne gel) pasta može pomoći zahvaljujući blagim abrazivima koji skidaju površinske fleke.
Šta nikako ne treba da radite
Iako fleke mogu delovati uporno, stručnjaci savetuju da izbegavate agresivno trljanje i jaka hemijska sredstva. To može iritirati kožu i napraviti više štete nego koristi.
Takođe, vruća voda može „učvrstiti“ boju, pa je bolje koristiti mlaku.
Mali trik za sledeći put
Ako želite da sledeće farbanje jaja prođe bez mrlja, jednostavno nanesite malo kreme ili ulja na ruke pre početka – to će stvoriti zaštitni sloj i sprečiti da se boja zadrži na koži.
Farbanje jaja treba da ostane zabava, a ne borba sa flekama. Uz ove jednostavne trikove, vaše ruke će ponovo biti čiste za samo nekoliko minuta.
(Ona.rs)
