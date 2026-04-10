KATAI JE U SJAJNOJ FORMI: Zvezdin fudbaler u neverovatnoj seriji!
ALEKSANDAR Katai je ušao u istoriju Crvene zvezde, a ujedno je produžio i neverovatnu seriju.
Popularni "magiko" je u pobedi crveno-belih nad Spartakom (3:2) prestigao Dragana Džajića i izbio na drugo mesto najboljih strelaca ikada u klubu sa "Marakane". Sjajni dribler iz Srbobrana je došao do brojke od 156 pogodaka.
Osim toga, njegov golgeterski niz je neverovatan. On je postigao barem jedan gol na poslednjih pet mečeva, konkretno šest puta se upisao u strelce.
Katai je tresao mreže protiv Napretka, IMT-a, Randičkog iz Niša, Radnika i Spartaka protiv koga je dao dva pogotka.
Ovaj 35-godišnjak je ujedno najbolji strelac Superlige Srbije sa 23 gola, uz to ima i tri asistencije, a odigrao je 26 utakmica.
Preporučujemo
DENVER OBJAVIO! Jokić odustaje od MVP trke?
10. 04. 2026. u 12:06
DRAMA REŠENA U TRI SETA! Poznat prvi polufinalista mastersa Monte Karlo!
10. 04. 2026. u 15:09
OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
10. 04. 2026. u 08:32
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
