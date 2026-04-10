KATAI JE U SJAJNOJ FORMI: Zvezdin fudbaler u neverovatnoj seriji!

ALEKSANDAR Katai je ušao u istoriju Crvene zvezde, a ujedno je produžio i neverovatnu seriju.

Popularni "magiko" je u pobedi crveno-belih nad Spartakom (3:2) prestigao Dragana Džajića i izbio na drugo mesto najboljih strelaca ikada u klubu sa "Marakane". Sjajni dribler iz Srbobrana je došao do brojke od 156 pogodaka.

Osim toga, njegov golgeterski niz je neverovatan. On je postigao barem jedan gol na poslednjih pet mečeva, konkretno šest puta se upisao u strelce.

Katai je tresao mreže protiv Napretka, IMT-a, Randičkog iz Niša, Radnika i Spartaka protiv koga je dao dva pogotka.

Ovaj 35-godišnjak je ujedno najbolji strelac Superlige Srbije sa 23 gola, uz to ima i tri asistencije, a odigrao je 26 utakmica.

