Košarka

IGRAN JE VEČITI DERBI! Zamenili mesta Zvezda i Partizan, a evo ko je slavio!

Новости.онлине

10. 04. 2026. u 19:35

Uzbuđenja je bilo napretek.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Odavno traje rivalitet na regionalnoj i evroligaškoj sceni između Crvene zvezde i Partizana. U finišu tekuće sezone, tim sa Malog Kalemegdana ima priliku da se domogne plej-ina, a prvu meč loptu može da iskoristi večeras u Vilerbanu protiv Asvela (20.45).

Ipak, večiti rivali ne moraju da razmišljaju za budućnost, jer i juniorski timovi beogradskih ekipa blistaju u svom uzrastu.

Sjajan derbi odigran je u Kadetskoj liti Srbije, a na kraju su slavili crno-beli koji su savladali tim sa Malog Kalemegdana rezultatom 81:74, u Maloj Areni.

Foto: ABA liga/KK Crvena zvezda/Dragana Stjepanović

Partizana je vodio u većem delu meča, da bi u poslednjoj četvrtini na dva minuta pre kraja prelomili duel u svoju korist. Klub iz Humske je napravio dvocifrenu razliku, pa iz tabora Zvezde nisu imali snage da se vrate u duel.

Pobednika je predvodio Nikola Đurović sa 21 poenom i šest skokova, uz rame mu je bio Luka Miladinović dodavši 20 poena i 10 skokova.

U ekipi Crvene zvezde, Ognjen Simjanovski je imao 17 poena uz osam asistencija.

Rezultat derbija doneo je rokadu na tabeli. Partizan je pretekao večitog rivala i sada je treći sa skorom 15-5, dok je Zvezda četvrta sa 14 trijumfa i sedam poraza.

