IGRAN JE VEČITI DERBI! Zamenili mesta Zvezda i Partizan, a evo ko je slavio!
Uzbuđenja je bilo napretek.
Odavno traje rivalitet na regionalnoj i evroligaškoj sceni između Crvene zvezde i Partizana. U finišu tekuće sezone, tim sa Malog Kalemegdana ima priliku da se domogne plej-ina, a prvu meč loptu može da iskoristi večeras u Vilerbanu protiv Asvela (20.45).
Ipak, večiti rivali ne moraju da razmišljaju za budućnost, jer i juniorski timovi beogradskih ekipa blistaju u svom uzrastu.
Sjajan derbi odigran je u Kadetskoj liti Srbije, a na kraju su slavili crno-beli koji su savladali tim sa Malog Kalemegdana rezultatom 81:74, u Maloj Areni.
Partizana je vodio u većem delu meča, da bi u poslednjoj četvrtini na dva minuta pre kraja prelomili duel u svoju korist. Klub iz Humske je napravio dvocifrenu razliku, pa iz tabora Zvezde nisu imali snage da se vrate u duel.
Pobednika je predvodio Nikola Đurović sa 21 poenom i šest skokova, uz rame mu je bio Luka Miladinović dodavši 20 poena i 10 skokova.
U ekipi Crvene zvezde, Ognjen Simjanovski je imao 17 poena uz osam asistencija.
Rezultat derbija doneo je rokadu na tabeli. Partizan je pretekao večitog rivala i sada je treći sa skorom 15-5, dok je Zvezda četvrta sa 14 trijumfa i sedam poraza.
Preporučujemo
Komentari (0)