TRESE SE MARAKANA! Ugovor na stolu, Zvezda završila prvo pojačanje za novu sezonu!

10. 04. 2026. u 17:10

Crveno-beli već razmišljaju o evropskim ambicijama.

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Уговор на столу, Звезда завршила прво појачање за нову сезону!

Otkako je stigao na Marakanu, kao pozajmljen igrač iz OFK Beograda, Džej Enem se nametnuo stručnom štabu Crvene zvezde.

Ekspresno je postao "džoker" trenera Dejana Stankovića, a u narednoj sezoni mogao bi da bude i predvodnik napada srpskog prvaka.

Holanđanin je doneo trijumf timu sa Marakane protiv subotičkog Spartaka (3:2), čime je samo zacementirao mesto u Ljutice Bogdana, na najlepši se način preporučivši generalnom direktoru Zvezdanu Terziću i ljudima iz sportskog sektora, predvođenim nekadašnjim asom Markom Marinom.

Preostaje samo da se planovi stave na papir i parafira novi ugovor. Nema sumnje da će crveno-beli aktivirati klauzulu koja ističe 15. maja, ali će završni korak povući daleko pre sa ciljem da posle uspešno završenog posla, mogu da nastave sa angažovanjem pojačanja ostalim pozicijama u timu.

Što se tiče pozajmice, za nju su na Marakani izdvojili 200.000 evra, a ona se završava 30. juna. Potom će Zvezda morati da plati obeštećenje još oko milion evra! OFK Beogradu će pripasti i deset odsto od dalje prodaje, nekadašnjeg đaka Ajaksa i AZ Alkmara.

Za Džeja Enema je pripremljen ugovor na tri godine, do leta 2029. godine, a ova sezona u dva kluba mu je najuspešnija u karijeri. Dao je 14 pogodaka, upisao četiri dodavnja i na listi strelaca Superlige Srbije prestigao je kapitena Mirka Ivanića.

