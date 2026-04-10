TRESE SE MARAKANA! Ugovor na stolu, Zvezda završila prvo pojačanje za novu sezonu!
Crveno-beli već razmišljaju o evropskim ambicijama.
Otkako je stigao na Marakanu, kao pozajmljen igrač iz OFK Beograda, Džej Enem se nametnuo stručnom štabu Crvene zvezde.
Ekspresno je postao "džoker" trenera Dejana Stankovića, a u narednoj sezoni mogao bi da bude i predvodnik napada srpskog prvaka.
Holanđanin je doneo trijumf timu sa Marakane protiv subotičkog Spartaka (3:2), čime je samo zacementirao mesto u Ljutice Bogdana, na najlepši se način preporučivši generalnom direktoru Zvezdanu Terziću i ljudima iz sportskog sektora, predvođenim nekadašnjim asom Markom Marinom.
Preostaje samo da se planovi stave na papir i parafira novi ugovor. Nema sumnje da će crveno-beli aktivirati klauzulu koja ističe 15. maja, ali će završni korak povući daleko pre sa ciljem da posle uspešno završenog posla, mogu da nastave sa angažovanjem pojačanja ostalim pozicijama u timu.
Što se tiče pozajmice, za nju su na Marakani izdvojili 200.000 evra, a ona se završava 30. juna. Potom će Zvezda morati da plati obeštećenje još oko milion evra! OFK Beogradu će pripasti i deset odsto od dalje prodaje, nekadašnjeg đaka Ajaksa i AZ Alkmara.
Za Džeja Enema je pripremljen ugovor na tri godine, do leta 2029. godine, a ova sezona u dva kluba mu je najuspešnija u karijeri. Dao je 14 pogodaka, upisao četiri dodavnja i na listi strelaca Superlige Srbije prestigao je kapitena Mirka Ivanića.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Komentari (0)