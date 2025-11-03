Torte i kolači

POSNI GRLIJAŠ KOLAČ – Starinska slast koja osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

03. 11. 2025. u 11:00

Miris karamela, oraha i čokolade koji ispunjava kuhinju vraća nas u detinjstvo. Grlijaš kolač je jedna od onih poslastica koje se prave s ljubavlju i strpljenjem.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:
  • 150 ml vode
  • 5 kašika šećera
  • 5 kašika brašna
  • 1 kašika pekmeza (po izboru – šljiva, kajsija...)
  • 1 kašičica kakaa
  • 2 kašike mlevenih oraha
  • 2 kašike ulja
  • 40 gr (3–4 kašike) mlevenog keksa
  • 1 kašičica sode bikarbone

Prva glazura:

  • 100 gr čokolade za kuvanje ili kakao krem table
  • 2 kašike ulja

Grlijaš nadev:

  • 300 gr šećera
  • 2 kašike svetlog pekmeza
  • 250 gr margarina ili putera
  • 200 gr mlevenog keksa
  • 200 gr krupno seckanih oraha

Druga glazura:

  • 100 gr čokolade
  • 2 kašike ulja

Priprema

1. Kora
U činiji izmešajte vodu, šećer, brašno i pekmez. Dodajte kakao, orahe, ulje, mleveni keks i sodu bikarbonu. Sve dobro izjednačite žicom. Izlijte u manji pleh (30×20 cm) i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta. Ostavite da se ohladi u plehu.

2. Prva glazura
Istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko ohlađene kore. Ostavite da se stegne.

3. Grlijaš nadev
U šerpi otopite šećer dok ne postane karamel, dodajte pekmez i margarin, mešajte 5 minuta dok se ne sjedini. Sklonite sa vatre i odmah dodajte mleveni keks i seckane orahe. Brzo rasporedite preko sloja čokolade.

4. Druga glazura
Istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko grlijaša. Ostavite da se kolač potpuno ohladi i stegne.

5. Sečenje i posluživanje
Kada se kolač stegne, isecite ga na štanglice.

Uživajte!

