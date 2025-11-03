POSNI GRLIJAŠ KOLAČ – Starinska slast koja osvaja na prvi zalogaj

Miris karamela, oraha i čokolade koji ispunjava kuhinju vraća nas u detinjstvo. Grlijaš kolač je jedna od onih poslastica koje se prave s ljubavlju i strpljenjem.

FOTO: Novosti

Sastojci



150 ml vode

5 kašika šećera

5 kašika brašna

1 kašika pekmeza (po izboru – šljiva, kajsija...)

1 kašičica kakaa

2 kašike mlevenih oraha

2 kašike ulja

40 gr (3–4 kašike) mlevenog keksa

1 kašičica sode bikarbone

Prva glazura:

100 gr čokolade za kuvanje ili kakao krem table

2 kašike ulja

Grlijaš nadev:

300 gr šećera

2 kašike svetlog pekmeza

250 gr margarina ili putera

200 gr mlevenog keksa

200 gr krupno seckanih oraha

Druga glazura:

100 gr čokolade

2 kašike ulja

Priprema

1. Kora

U činiji izmešajte vodu, šećer, brašno i pekmez. Dodajte kakao, orahe, ulje, mleveni keks i sodu bikarbonu. Sve dobro izjednačite žicom. Izlijte u manji pleh (30×20 cm) i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta. Ostavite da se ohladi u plehu.

2. Prva glazura

Istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko ohlađene kore. Ostavite da se stegne.

3. Grlijaš nadev

U šerpi otopite šećer dok ne postane karamel, dodajte pekmez i margarin, mešajte 5 minuta dok se ne sjedini. Sklonite sa vatre i odmah dodajte mleveni keks i seckane orahe. Brzo rasporedite preko sloja čokolade.

4. Druga glazura

Istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko grlijaša. Ostavite da se kolač potpuno ohladi i stegne.

5. Sečenje i posluživanje

Kada se kolač stegne, isecite ga na štanglice.

Uživajte!