POSNI GRLIJAŠ KOLAČ – Starinska slast koja osvaja na prvi zalogaj
Miris karamela, oraha i čokolade koji ispunjava kuhinju vraća nas u detinjstvo. Grlijaš kolač je jedna od onih poslastica koje se prave s ljubavlju i strpljenjem.
Sastojci
- 150 ml vode
- 5 kašika šećera
- 5 kašika brašna
- 1 kašika pekmeza (po izboru – šljiva, kajsija...)
- 1 kašičica kakaa
- 2 kašike mlevenih oraha
- 2 kašike ulja
- 40 gr (3–4 kašike) mlevenog keksa
- 1 kašičica sode bikarbone
Prva glazura:
- 100 gr čokolade za kuvanje ili kakao krem table
- 2 kašike ulja
Grlijaš nadev:
- 300 gr šećera
- 2 kašike svetlog pekmeza
- 250 gr margarina ili putera
- 200 gr mlevenog keksa
- 200 gr krupno seckanih oraha
Druga glazura:
- 100 gr čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema
1. Kora
U činiji izmešajte vodu, šećer, brašno i pekmez. Dodajte kakao, orahe, ulje, mleveni keks i sodu bikarbonu. Sve dobro izjednačite žicom. Izlijte u manji pleh (30×20 cm) i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta. Ostavite da se ohladi u plehu.
2. Prva glazura
Istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko ohlađene kore. Ostavite da se stegne.
3. Grlijaš nadev
U šerpi otopite šećer dok ne postane karamel, dodajte pekmez i margarin, mešajte 5 minuta dok se ne sjedini. Sklonite sa vatre i odmah dodajte mleveni keks i seckane orahe. Brzo rasporedite preko sloja čokolade.
4. Druga glazura
Istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko grlijaša. Ostavite da se kolač potpuno ohladi i stegne.
5. Sečenje i posluživanje
Kada se kolač stegne, isecite ga na štanglice.
Uživajte!
