ČOKO BADEM KUGLICE: Zdrava poslastica fenomenalnog ukusa
Kada poželite nešto slatko, a da pri tom ne napravite „grešku“ u ishrani – čoko-badem kuglice su pravi izbor! Priprema traje svega nekoliko minuta, ne zahteva rernu ni komplikovane postupke, a rezultat je zdrav, energetski zalogaj koji će vas oduševiti već na prvi ukus.
Sastojci:
- 120 gr svežih urmmi
- 75 gr pečenih mlevenih badema
- 25 gr kakao praha
- 2 kašike kokosovog ulja
- prstohvat soli
- 1 kašičica arome vanile
Priprema:
Urme i aromu vanile stavite u blender i izmutite dok ne dobijete kremastu smesu. Dodajte preostale sastojke i kratko blendirajte dok se sve ne sjedini u gustu masu. Smesu ohladite u frižideru 30 minuta da se stegne. Oblikujte kuglice i po želji ih prelijte sa malo otopljene tamne čokolade ili uvaljajte u kakao prah. Pospite listićima badema.
Uživajte!
