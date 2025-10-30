Torte i kolači

ČOKO BADEM KUGLICE: Zdrava poslastica fenomenalnog ukusa

Milena Tomasevic

30. 10. 2025. u 12:30

Kada poželite nešto slatko, a da pri tom ne napravite „grešku“ u ishrani – čoko-badem kuglice su pravi izbor! Priprema traje svega nekoliko minuta, ne zahteva rernu ni komplikovane postupke, a rezultat je zdrav, energetski zalogaj koji će vas oduševiti već na prvi ukus.

ЧОКО БАДЕМ КУГЛИЦЕ: Здрава посластица феноменалног укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 120 gr svežih urmmi
  • 75 gr pečenih  mlevenih badema
  • 25 gr  kakao praha
  • 2 kašike  kokosovog ulja
  • prstohvat  soli
  • 1 kašičica arome vanile

Priprema:

Urme i aromu vanile stavite u blender i izmutite dok ne dobijete kremastu smesu. Dodajte preostale sastojke i kratko blendirajte dok se sve ne sjedini u gustu masu. Smesu ohladite u frižideru 30  minuta da se stegne. Oblikujte kuglice i po želji ih prelijte sa malo otopljene tamne čokolade ili uvaljajte u kakao prah. Pospite listićima badema.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi