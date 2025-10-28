SITNI KOLAČI ZA SLAVU: Četiri starinske poslastice koje osvajaju čarobnim ukusom (RECEPTI)

OVI sitni kolači su naročito zgodni za pripremu u vreme sezone slava. Sa njima ne možete da pogrešite, a dodatan plus je što se spremaju očas posla.

FOTO: Novosti

Sitni kolači su idealno rešenje za sve prilike, a plene svojim oblicima, bojama i ukusom. Posebno su pogodni zbog toga što ostavljaju dovoljno prostora za dekoracije baš po vašoj želji i ukusu.

Čokoladne kuglice

Sastojci:

200 g petit keksa

100 g mlevenih oraha

100 g šećera u prahu

3 kašike kakaa

150 g margarina

2 kašičice ekstrakta vanile

Kokos brašno za valjanje

Priprema:

Keks sameljite u blenderu dok ne postane prah.

Pomešajte keks, mlevene orahe, šećer u prahu, kakao, omekšali margarin i ekstrakt vanile. Rukama oblikujte malene kuglice i uvaljajte ih u kokos brašno.

Stavite kuglice u frižider da se stegnu.

Medenjaci

Sastojci:

250 g meda

100 g šećera

150 g margarina

1 jaje

1 kašičica sode bikarbone

500 g brašna

1 kašičica cimeta

Prstohvat karanfilića u prahu

Priprema:

U posudi zagrijte med, šećer i margarin dok se ne otope. Dodajte jaje, sodu bikarbonu, brašno, cimet i karanfilić, i zamesite testo.

Razvaljajte testo i vadite oblike pomoću kalupa. Pecite u prethodno ugrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10-12 minuta.

Vanilice

Sastojci:

250 g putera

100 g prah šećera

1 jaje

1 vanilin šećer

500 g brašna

Pečeni lešnici za filovanje

Priprema:

Pomešajte puter, prah šećer, jaje, vanilin šećer i brašno dok ne dobijete glatko testo.

Razvucite testo i vadite krugove. Na polovinu krugova stavite po jedan pečeni lešnik i preklopite drugom polovinom.

Pecite u prethodno ugrejanoj rerni na 180 stepeni Celzijusa oko 15 minuta.

Rozen kolači

Sastojci:

250 g mlevenog plazma keksa

200 g šećera

200 ml mleka

200 g mlevenih oraha

200 g kokosa

Priprema:

U šerpi pomešajte šećer, mleko i mleveni plazma keks, pa kuvajte dok se ne zgusne. Dodajte mlevene orahe i dobro promešajte.

Uvijte smesu u rozen kore, a zatim ih uvaljajte u kokos. Ostavite da se stegnu pre služenja.

(Informer)

