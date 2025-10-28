SITNI KOLAČI ZA SLAVU: Četiri starinske poslastice koje osvajaju čarobnim ukusom (RECEPTI)
OVI sitni kolači su naročito zgodni za pripremu u vreme sezone slava. Sa njima ne možete da pogrešite, a dodatan plus je što se spremaju očas posla.
Sitni kolači su idealno rešenje za sve prilike, a plene svojim oblicima, bojama i ukusom. Posebno su pogodni zbog toga što ostavljaju dovoljno prostora za dekoracije baš po vašoj želji i ukusu.
Čokoladne kuglice
Sastojci:
- 200 g petit keksa
- 100 g mlevenih oraha
- 100 g šećera u prahu
- 3 kašike kakaa
- 150 g margarina
- 2 kašičice ekstrakta vanile
- Kokos brašno za valjanje
Priprema:
Keks sameljite u blenderu dok ne postane prah.
Pomešajte keks, mlevene orahe, šećer u prahu, kakao, omekšali margarin i ekstrakt vanile. Rukama oblikujte malene kuglice i uvaljajte ih u kokos brašno.
Stavite kuglice u frižider da se stegnu.
Medenjaci
Sastojci:
- 250 g meda
- 100 g šećera
- 150 g margarina
- 1 jaje
- 1 kašičica sode bikarbone
- 500 g brašna
- 1 kašičica cimeta
- Prstohvat karanfilića u prahu
Priprema:
U posudi zagrijte med, šećer i margarin dok se ne otope. Dodajte jaje, sodu bikarbonu, brašno, cimet i karanfilić, i zamesite testo.
Razvaljajte testo i vadite oblike pomoću kalupa. Pecite u prethodno ugrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10-12 minuta.
Vanilice
Sastojci:
- 250 g putera
- 100 g prah šećera
- 1 jaje
- 1 vanilin šećer
- 500 g brašna
- Pečeni lešnici za filovanje
Priprema:
Pomešajte puter, prah šećer, jaje, vanilin šećer i brašno dok ne dobijete glatko testo.
Razvucite testo i vadite krugove. Na polovinu krugova stavite po jedan pečeni lešnik i preklopite drugom polovinom.
Pecite u prethodno ugrejanoj rerni na 180 stepeni Celzijusa oko 15 minuta.
Rozen kolači
Sastojci:
- 250 g mlevenog plazma keksa
- 200 g šećera
- 200 ml mleka
- 200 g mlevenih oraha
- 200 g kokosa
Priprema:
U šerpi pomešajte šećer, mleko i mleveni plazma keks, pa kuvajte dok se ne zgusne. Dodajte mlevene orahe i dobro promešajte.
Uvijte smesu u rozen kore, a zatim ih uvaljajte u kokos. Ostavite da se stegnu pre služenja.
(Informer)
