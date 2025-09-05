Torte i kolači

TVIKS ČIZKEJK BEZ PEČENJA: Recept za slatki zalogaj bez mnogo truda

Ako tražite desert koji izgleda efektno, a priprema se lako, ovaj čizkejk je pravi izbor. Komadići Tviks pločica daju kremastom filu savršenu dozu čokoladne hrskavosti, a najbolje od svega – pećnica vam nije potrebna.

ТВИКС ЧИЗКЕЈК БЕЗ ПЕЧЕЊА: Рецепт за слатки залогај без много труда

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu
  • 200 gr mlevenog keksa
  • 100 gr otopljenog putera

Za čokoladni sloj

  • 75 gr Tviks pločica (isečenih i rastopljenih)

Za krem sloj

  • 400 gr krem sira
  • 100 gr šećera
  • 2 kašičice vanilinog šećera
  • 400 ml guste pavlake
  • 8 gr želatina

Za karamel sloj

  • 75 g Tviks pločica (samo karamela iznutra, rastopljena na laganoj temperaturi)

Za čokoladni preliv

  • nekoliko kockica čokoladnog dela Tviksa (rastopljeno)

Priprema

Podloga

Pomešati mleveni keks sa otopljenim puterom. Utisnuti u kalup i staviti u frižider da se stegne.

Čokoladni sloj

Rastopiti deo Tviksa (čokoladni deo). Preliti preko podloge i vratiti u frižider.

Krem sloj

Umutiti krem sir, šećer i vanilin šećer. Dodati umučenu gustu pavlaku. Pripremiti želatin po uputstvu i umešati u kremu. Sipati preko čokoladnog sloja i ohladiti.

Karamel sloj

Iz Tviks pločica izdvojiti karamel i rastopiti ga na laganoj vatri. Preliti preko belog krema i ohladiti.

Čokoladni preliv

Rastopiti čokoladni deo Tviksa i naneti kao završni sloj. Po želji ukrasiti rendanom čokoladom ili listićem nane.

Prijatno!

