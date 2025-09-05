TVIKS ČIZKEJK BEZ PEČENJA: Recept za slatki zalogaj bez mnogo truda
Ako tražite desert koji izgleda efektno, a priprema se lako, ovaj čizkejk je pravi izbor. Komadići Tviks pločica daju kremastom filu savršenu dozu čokoladne hrskavosti, a najbolje od svega – pećnica vam nije potrebna.
Sastojci
- 200 gr mlevenog keksa
- 100 gr otopljenog putera
Za čokoladni sloj
- 75 gr Tviks pločica (isečenih i rastopljenih)
Za krem sloj
- 400 gr krem sira
- 100 gr šećera
- 2 kašičice vanilinog šećera
- 400 ml guste pavlake
- 8 gr želatina
Za karamel sloj
- 75 g Tviks pločica (samo karamela iznutra, rastopljena na laganoj temperaturi)
Za čokoladni preliv
- nekoliko kockica čokoladnog dela Tviksa (rastopljeno)
Priprema
Podloga
Pomešati mleveni keks sa otopljenim puterom. Utisnuti u kalup i staviti u frižider da se stegne.
Čokoladni sloj
Rastopiti deo Tviksa (čokoladni deo). Preliti preko podloge i vratiti u frižider.
Krem sloj
Umutiti krem sir, šećer i vanilin šećer. Dodati umučenu gustu pavlaku. Pripremiti želatin po uputstvu i umešati u kremu. Sipati preko čokoladnog sloja i ohladiti.
Karamel sloj
Iz Tviks pločica izdvojiti karamel i rastopiti ga na laganoj vatri. Preliti preko belog krema i ohladiti.
Čokoladni preliv
Rastopiti čokoladni deo Tviksa i naneti kao završni sloj. Po želji ukrasiti rendanom čokoladom ili listićem nane.
Prijatno!
