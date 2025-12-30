ŠTAPIĆI SA PIVOM: Hrskavi i neodoljivi, a prave se neverovatno lako!
OVI štapići sa pivom se prave neverovatno lako, a još lakše nestaju sa stola.
Sastojci:
- 250 ml piva
- 250 ml ulja
- 1,5 kašičica soli
- 700 gr glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 100 gr susama
- 100 gr lana
- kim po želji
- kurkuma (opciono, za boju)
Priprema:
Zamesite testo
U vanglicu sipajte pivo i ulje, pa promešajte da se sjedine. Dodajte susam i lan i ponovo promešajte. Ubacite brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju, pa zamesite glatko testo – bez vidljivih tragova brašna.
Pokrijte testo i ostavite da odstoji oko 20 minuta. Podelite testo na više loptica. Svaku lopticu razvucite u pravougaonik debljine oko 5 mm.
Po želji pospite kurkumom, pa isecite na trakice željene širine.
Svaku trakicu uvijte u spiralu. Ređajte štapiće na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C dok lepo ne porumene (oko 20–25 minuta, u zavisnosti od rerne).
Prijatno!
