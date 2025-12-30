Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA PIVOM: Hrskavi i neodoljivi, a prave se neverovatno lako!

Milena Tomasevic

30. 12. 2025. u 09:43

OVI štapići sa pivom se prave neverovatno lako, a još lakše nestaju sa stola.

ШТАПИЋИ СА ПИВОМ: Хрскави и неодољиви, а праве се невероватно лако!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 250 ml piva
  • 250 ml ulja
  • 1,5 kašičica soli
  • 700 gr glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 100 gr susama
  • 100 gr lana
  • kim po želji
  • kurkuma (opciono, za boju)

Priprema:

Zamesite testo

U vanglicu sipajte pivo i ulje, pa promešajte da se sjedine. Dodajte susam i lan i ponovo promešajte. Ubacite brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju, pa zamesite glatko testo – bez vidljivih tragova brašna.

Pokrijte testo i ostavite da odstoji oko 20 minuta. Podelite testo na više loptica. Svaku lopticu razvucite u pravougaonik debljine oko 5 mm.

Po želji pospite kurkumom, pa isecite na trakice željene širine.

Svaku trakicu uvijte u spiralu. Ređajte štapiće na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C dok lepo ne porumene (oko 20–25 minuta, u zavisnosti od rerne).

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: Osvojite ga, nema sada stajanja!

RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: "Osvojite ga, nema sada stajanja!"