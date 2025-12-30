ŠTAPIĆI SA PIVOM: Hrskavi i neodoljivi, a prave se neverovatno lako!

OVI štapići sa pivom se prave neverovatno lako, a još lakše nestaju sa stola.

Sastojci:

250 ml piva

250 ml ulja

1,5 kašičica soli

700 gr glatkog brašna

1 prašak za pecivo

100 gr susama

100 gr lana

kim po želji

kurkuma (opciono, za boju)

Priprema:

Zamesite testo

U vanglicu sipajte pivo i ulje, pa promešajte da se sjedine. Dodajte susam i lan i ponovo promešajte. Ubacite brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju, pa zamesite glatko testo – bez vidljivih tragova brašna.

Pokrijte testo i ostavite da odstoji oko 20 minuta. Podelite testo na više loptica. Svaku lopticu razvucite u pravougaonik debljine oko 5 mm.

Po želji pospite kurkumom, pa isecite na trakice željene širine.

Svaku trakicu uvijte u spiralu. Ređajte štapiće na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C dok lepo ne porumene (oko 20–25 minuta, u zavisnosti od rerne).

Prijatno!