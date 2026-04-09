ŠTA JESTI NA VELIKI PETAK? Evo nekoliko ideja za kompletan posni jelovnik na vodi

PRAVOSLAVNI vernici sutra obeležavaju Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista, kao najava za Uskrs koji slavimo 12. aprila. Prema tradiciji, na ovaj dan se, osim što se farbaju jaja, i posti pa pripremamo posnu hranu.

U nastavku se nalazi primer posnog jelovnika za Veliki petak, od doručka preko ručka i večere, kao ideja kako biste mogli taj dan da se hranite.

Posna pita sa pečurkama (na vodi)

Sastojci za posnu pitu sa pečurkama:

- gotove kore za pitu

- 500 g šampinjona (ili drugih pečuraka)

- 1 glavica crnog luka

- so, biber

- peršun

- malo vode

Priprema posne pite sa pečurkama:

Pečurke sitno iseckajte, kao i crni luk. Stavite ih u šerpu i dinstajte na malo vode (bez ulja) dok ne omekšaju i dok tečnost ne ispari. Dodajte so, biber i peršun.

Ređajte kore u pleh, svaku blago poprskajte vodom. Na svaku drugu ili treću koru dodajte fil od pečuraka. Možete slagati slojevito ili uviti u rolnice.

Kada pita sa pečurkama bude poslagana, poprskajte odozgo malo vodom i pecite na 180°C oko 30 do 40 minuta dok pita ne porumeni.

Posni pasulj (na vodi)

Sastojci za posni pasulj:

- 300 g belog pasulja



- 1 čen belog luka- 1 šargarepa- lovorov list- 2 kašičice aleve paprike- so, biber

Priprema posnog pasulja:

Pasulj potopite preko noći, pa skuvajte u vodi. U drugoj šerpi propržite crni luk na malo vode (bez ulja), dodajte šargarepu, začine i pasulj. Kuvajte dok se sve lepo ne sjedini.

(Ona.rs)

