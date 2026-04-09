PREDLOG ZA ZDRAV DORUČAK: Namaz od pasulja
Sa samoniklim biljem po izboru i belim pasuljem ovaj namaz, kada ga budete stavili na hleb, držaće vas sitima sve do ručka.
Potrebno je:
- 250 g kuvanog belog pasulja
- 2-3 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika limunovog soka (ili jabukovog sirćeta)
- 1 čen belog luka (ako ne koristite sremuš)
- so i biber
- po želji: kašičica tahinija (pasta od susama) ili prženih semenki suncokreta
Priprema:
Samoniklo bilje dobro operite. Ako koristite koprivu, kratko je blanširajte (30 sekundi u ključaloj vodi) a zatim ocedite. U blender stavite oceđeni pasulj, pripremljeno bilje, beli luk, maslinovo ulje, limunov sok i začine. Mutite dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Ako je previše gusto, dodajte kašiku-dve vode u kojoj se kuvao pasulj. Rashladite pre posluživanja i mažite na hleb ili krekere.
Preporučujemo
Komentari (0)