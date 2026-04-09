ZVEZDU OVO RADUJE: Olimpijakos stvarno bratski klub!

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras kao gosti Hapoel rezultatom 89:85 u meču 37. kola Evrolige i tako stigli na korak od osvajanja prvog mesta na kraju prvog dela sezone.

Olimpijakos sad ima učinak 25-12 i veoma je blizu da osigura prvo mesto. Hapoel uz utakmicu manje ima učinak 22-14, a u slučaju da izgubi oba meča ostaće gotovo sigurno bez direktnog plasmana u plej-of.



Tajler Dorsi je predvodio Olimpijakos ka pobedi sa 23 poena, Alek Peters je dao 11, po 10 Saša Vezenkov i Kori Džozef, dok je devet dao Nikola Milutinov.



Antonio Blekni je bio najefikasniji u Hapoelu sa 16 poena, 15 je dao Elajdža Brajant, 14 Vasilije Micić, 11 Kolin Malkolm, a 10 Kris Džons.





