Košarka

ZVEZDU OVO RADUJE: Olimpijakos stvarno bratski klub!

Aleksandar Ilić

09. 04. 2026. u 21:22

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras kao gosti Hapoel rezultatom 89:85 u meču 37. kola Evrolige i tako stigli na korak od osvajanja prvog mesta na kraju prvog dela sezone.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Olimpijakos sad ima učinak 25-12 i veoma je blizu da osigura prvo mesto. Hapoel uz utakmicu manje ima učinak 22-14, a u slučaju da izgubi oba meča ostaće gotovo sigurno bez direktnog plasmana u plej-of.


Tajler Dorsi je predvodio Olimpijakos ka pobedi sa 23 poena, Alek Peters je dao 11, po 10 Saša Vezenkov i Kori Džozef, dok je devet dao Nikola Milutinov. 


Antonio Blekni je bio najefikasniji u Hapoelu sa 16 poena, 15 je dao Elajdža Brajant, 14 Vasilije Micić, 11 Kolin Malkolm, a 10 Kris Džons.


U poslednjem kolu, sledeće nedelje, Olimpijakos dočekuje Olimpiju, a Hapoel će u goste Monaku. 
 

