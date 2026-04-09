ZVEZDU OVO RADUJE: Olimpijakos stvarno bratski klub!
Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras kao gosti Hapoel rezultatom 89:85 u meču 37. kola Evrolige i tako stigli na korak od osvajanja prvog mesta na kraju prvog dela sezone.
Olimpijakos sad ima učinak 25-12 i veoma je blizu da osigura prvo mesto. Hapoel uz utakmicu manje ima učinak 22-14, a u slučaju da izgubi oba meča ostaće gotovo sigurno bez direktnog plasmana u plej-of.
Tajler Dorsi je predvodio Olimpijakos ka pobedi sa 23 poena, Alek Peters je dao 11, po 10 Saša Vezenkov i Kori Džozef, dok je devet dao Nikola Milutinov.
Antonio Blekni je bio najefikasniji u Hapoelu sa 16 poena, 15 je dao Elajdža Brajant, 14 Vasilije Micić, 11 Kolin Malkolm, a 10 Kris Džons.
ŠOK ZA ŠOKOM! Novi poraz vaterpolista, Srbija - Hrvatska odlučuje!?
09. 04. 2026. u 14:28
ZVEZDINA DRAMA! Saša Obradović grmi: To me ne zanima!
09. 04. 2026. u 14:58
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
