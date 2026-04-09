VUČIĆ SA SORENSENOM: Nastavak dijaloga i položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji glavne teme (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
Sastanak je počeo u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beograd, a glavna tema razgovora jeste nastavak dijaloga pod okriljem Evropske unije.
Podsećamo, predsednik se sa Sorensenom poslednji put sastao krajem februara, kada je ključna tema razgovora bio aktuelni tok dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU, sa posebnim fokusom na položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Vučić je tada na Instagramu naveo da je razgovor bio otvoren i istakao da je posebno ukazao na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
- Posebno sam izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda - naveo je tada Vučić, prenosi Kurir.
