Ostali sportovi

ANGELINA TOPIĆ I NJEN OTAC DOBIJAJU OGROMNA SREDSTVA! Vlada Srbije donela važnu odluku

Новости онлине

09. 04. 2026. u 14:05

Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčane nagrade od 25.000 evra Angelini Topić za osvojenu srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u olimpijskoj sportskoj disciplini – atletika, skok uvis.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Nagrada za sportske rezultate u istovetnom iznosu dodeljena je i njenom treneru Dragutinu Topiću, a isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti. 


Topićeva je medalju osvojila na takmičenju u Torunju, u Poljskoj, od 20. do 22. marta ove godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
