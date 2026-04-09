"NEVEROVATAN JE! DECO, UČITE OD NJEGA!" Aleksandar Katai opčinio trenera Zvezde! Dejan Stanković otkrio i šta mu je najveći problem

Crvena zvezda i Spartak Subotica odigrali su meč poslednjeg, 30. kola uvodne faze Superlige Srbije, a strateg crveno-belih Dejan Stanković na zanimljiv način reagovao je posle te utakmice.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, Crvena zvezda i Spartak Subotica priredili su istinski spetakl, posle čega je trener domaćih ovako sumirao utiske pred kamerom TV Arena sport:

- Ovo je veče Aleksandra Kataija. Katai mađiko, kako pevaju navijači. Sa kojim on elanom radi, s kojom on voljom trenira i igra... On sve ovo zaslužuje. On to nosi unutra! Oboriće on rekorde, ali... Bitno je ono što on oseća unutra, kao dečkić je! Vuče nomke, uče od njega. On treba da bude pravi primer, idol svim našim mladim momcima koji treba da stasaju u velike igrače. Treba da prate "Saška" Kataija. Ovo je stvarno njegovo veče, njegova utakmica - rekao je najpre Stanković.

Gotovo u dahu je nastavio:

- A što se se tiče meča... Ne daš mnogo golova koje je trebalo, a iz tri šuta primiš tri, takoreći. Ali, takvo se desilo. Bila je dobra energija u prvom poluvremenu. U drugom malo konfuzno... Iz naših greašaka. Iz naših postavljanja. Kao petlići smo grešili u nekim situacijama. Dosta treba da se radi na motivaciji. To je moj najveći problem! Da ne prosipamo minute, da ne ostavljamo bodove, da ne dozvolimo protivniku da se razmaše. Okej, razumem, Spartak nema šta da izgubi, došao da se nadigrava... Znači, op, top, momci iz Spartaka izašli visoko, a mi smo to morali da kažnjavamo golovima. Nismo. Zamalo da nas košta. Neki centimetri su odlučivali. Ali... Znate kako, ne može svaki put da bude 3:0, 4:0, 5:0, ovo je fudbal, i protivnik se pita, ima i nezgodan dan, i poseban dan. Bitno je da smo ovaj deo prvenstva zatvorili na prvom mestu, sa jednom zavidnom bodovnom razlikom. Ali, opet pričam o motivaciji. Ja ne želim da ostavim nijedan bod nikome! Gledaću da momke motivišem da uđemo u plej-of kao da je nula bodova razlike.

Vojvodina, Pančevo, Partizan... To je Zvezdin raspored posle vaskršnjih praznika.

- Dovoljno je vremena. Speremamo se mi... Važni su, međutim, odnos i motivacija. Odnos je bio danas fenomenalan. Ali, moraš da zatvaraš utakmice, da ne bi bilo ovako... Ostane neka lopta u 16 metara, kao sada u poslednjim sekundama, i primiš gol koji ti sruši snove, ili ti uzme trofej. Ja sam se opekao mnogo puta tokom karijere na te lopte, poslednje minute. Gledam da prenesem momcima svoje iskustvo, da istraju do kraja - rekao je Dejan Stanković.

Tabela Superlige Srbije

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

