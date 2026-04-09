ZDRAVE POGAČICE OD POVRĆA: Lagan i ukusan izbor za svaki dan
Donosimo vam recept koji će osvojiti i početnike u kuhinji – kombinacija tikvica, šargarepe, spanaća i sira pretvara se u mekane i mirisne zalogaje. Brzo se prave, a još brže nestaju sa tanjira!
Sastojci:
- 1 manja tikvica (narendana i oceđena)
- 1 šargarepa (narendana)
- 1 manji ljubičasti luk (sitno seckan)
- 1 manji praziluk
- šaka spanaća
- 3 jaja
- 4 kašike ražanih pahuljica
- 2 kašike palente
- oko 100 g sira
- so i biber po ukusu
Priprema:
Sve lepo sjedinite u jednoj posudi. Zatim uzmite pleh, obložite papirom za pečenje i kašikom vadite smesu — pravite male pogačice. Po želji ih pospite susamom ili lanom. Pecite u rerni na 180 stepeni oko 25–30 minuta, dok lepo ne porumene. I to je to — zdravo, jednostavno i preukusno!
Prijatno!
