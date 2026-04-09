Torte i kolači

ZDRAVE POGAČICE OD POVRĆA: Lagan i ukusan izbor za svaki dan

Milena Tomasevic

09. 04. 2026. u 07:00

Donosimo vam recept koji će osvojiti i početnike u kuhinji – kombinacija tikvica, šargarepe, spanaća i sira pretvara se u mekane i mirisne zalogaje. Brzo se prave, a još brže nestaju sa tanjira!

ЗДРАВЕ ПОГАЧИЦЕ ОД ПОВРЋА: Лаган и укусан избор за сваки дан

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 manja tikvica (narendana i oceđena)
  • 1 šargarepa (narendana)
  • 1 manji ljubičasti luk (sitno seckan)
  • 1 manji praziluk
  • šaka spanaća
  • 3 jaja
  • 4 kašike ražanih pahuljica
  • 2 kašike palente
  • oko 100 g sira
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Sve lepo sjedinite u jednoj posudi. Zatim uzmite pleh, obložite papirom za pečenje i kašikom vadite smesu — pravite male pogačice. Po želji ih pospite susamom ili lanom. Pecite u rerni na 180 stepeni oko 25–30 minuta, dok lepo ne porumene. I to je to — zdravo, jednostavno i preukusno!

Prijatno!

DONACIJA KOJA MENjA STANDARDE: Meridian fondacija ulaže u zdravlje građana i zaštitu životne sredine u Pančevu