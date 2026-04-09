FIFA RASTUŽILA SRBIJU! Svetska kuća fudbala donela odluku koju srpski fudbal nije želeo da čuje

U danu kada je Fudbalski savez Srbije (FSS) ugostio delegaciju Svetske fudbalske federacije (FIFA), iz sedišta te organizacije stigla je vest o tome da nijedan srpski sudija neće deliti pravdu na ovogodišnjem Mundijalu.

Danas su određena 52 glavna arbitra koji će deliti pravdu na predstojećem Svetskom prvenstvu, kao i 88 pomoćnika i 30 sudija u VAR sobi, a među 50 federacija koje će imati predstavnike u SAD, Meksiku i Kanadi nema Srbije.



Evropu će predstavljati 15 glavnih sudija, a Francuska i Engleska su jedine dve države "starog kontinenta" koje će imati po dvojicu arbitara.

Englesku će na Mondijalu predstavljati Majkl Oliver i Entoni Tejlor, a Francusku Kleman Turpan i Fransoa Leteksije.

Od poznatih evropskih arbitara pravdu će na šampionatu planete deliti i Nemac Feliks Cvajer, Italijan Mauricio Marijanini, Španac Alehandro Hernandez Hernandez i Holanđanin Dani Makeli. Region će predstavljati Slovenac Slavko Vinčić.

Svetsko prvenstvo će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

Šta je delegacija FIFA radila u Srbiji?

Kako je navedeno na sajtu naše kuće fudbala, tokom posete, predstavnici FIFA Marian Pahars i Arnar Vidarson sastali su se predstavnicima FSS, generalnim sekretarom Brankom Radujkom, direktorom za Strategiju i razvoj Rankom Stojićem i Ružom Ilić, menadžerom za bazični fudbal zaduženom za FIFA razvojne programe, sa kojima su razgovarali o daljem unapređenju projekata, kao i o strateškim pravcima delovanja u oblasti razvoja igrača.



Dodaje se da je poseban akcenat stavljen na nastavak saradnje u okviru "FIFA Talent Development Scheme" programa, koji ima za cilj stvaranje sistemskih i održivih rešenja za razvoj talenata.

U tom kontekstu, istaknuto je da će novi FIFA ekspert zadužen za Srbiju biti Islanđanin Vidarson, koji poseduje bogato iskustvo u elitnom fudbalu kao igrač, trener i generalni menadžer, kako u islandskom, tako i u belgijskom fudbalu. Takođe, obavljao je funkciju tehničkog direktora u FS Islanda.

Tokom boravka u Sportskom centru FSS, predstavnici FIFA susreli su se i sa selektorom ženske omladinske reprezentacije Srbije Dragišom Zečevićem, kome su poželeli mnogo uspeha u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

U okviru posete, delegacija će prisustvovati i utakmicama ženske reprezentacije Srbije do 19 godina, pružajući dodatnu podršku mladim talentima i razvoju ženskog fudbala u Srbiji.

