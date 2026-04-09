TEŽAK "ŠAMAR" ZA NIKOLIĆEV AEK: Rajo deklasirao Grke u četvrtfinalu Ligi konferencija
Fudbaleri Rajo Valjekana deklasirali su kod kuće AEK rezultatom 3:0 u prvom meču četvrtfinala Lige konferencije
Ilijas Akomaš je doveo domaće u vođstvo već u drugom minutu. Unaj Lopez je duplirao prednost u 45+2. minutu, a Isi Palazon je sa oenala u 74. postavio konačan rezultat.
Za gostujuću ekipu, koju sa klupe predvodi Marko Nikolić, ceo meč je odigrao Luka Jović, a Mijat Gaćinović je ušao u igru u 71. minutu.
Revanš meč je sledeće nedelje u Atini. Pobednik dvomeča će u polufinalu na boljeg iz dvoboja Majnc - Strazbur.
