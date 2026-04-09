KINA U SB UN: Poštovati integritet Srbije, Priština da osnuje ZSO
ZAMENIK stalnog predstavnik Narodne Republike Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija Sun Lej izjavio je danas da je dijalog jedini put ka rešavanju pitanja odnosa Beograda Prištine i očuvanju stabilnosti na Balkanu i u Evropi, ističući da je neophodno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.
Sun je ukazao na značaj sprovođenja Briselskog sporazuma iz 2013. godine, posebno formiranja Zajednice srpskih opština, i pozvao vlasti u Prištini da ispune preuzete obaveze u što kraćem roku.
- Briselski sporazum jasno predviđa osnivanje Zajednice srpskih opština. Vlasti u Prištini treba da sprovedu relevantne obaveze u najkraćem moguće roku - naglasio je predstavnik Kine.
On je ocenio, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatra redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a, da pitanje AP Kosova i Mehotije ima direktan uticaj na mir i stabilnost na Balkanu i u Evropi u celini, ističući da je u interesu svih strana da etničke zajednice na AP KiM žive u skladu.
Sun je naglasio da je neophodno što pre doći do političkog rešenja kroz dijalog i konsultacije.
Prema njegovim rečima, skladan suživot svih etničkih zajednica predstavlja osnovni preduslov stabilnosti, uz napomenu da vlasti u Prištini treba da uzmu u obzir prava, interese i zabrinutosti srpske zajednice.
Predstavnik NR Kine je naglasio da Kina dosledno podržava rešavanje pitanja u okviru Rezolucije 1244, kroz istinski dijalog i uz postizanje obostrano prihvatljivog rešenja.
- U tom procesu moraju u potpunosti da se poštuju suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Srbije - naglasio je Sun.
Kineski diplomata istakao je i značaj prisustva UNMIK, ocenivši da ta misija ima važnu ulogu u očuvanju stabilnosti i unapređenju pomirenja.
Pozvao je Savet bezbednosti UN da nastavi da posvećuje pažnju ovom pitanju i obezbedi adekvatnu političku i budžetsku podršku misiji.
- Prisustvo UN je snažna garancija za rešavanje uzroka problema - rekao je Sun.
On je takođe ukazao na potrebu uklanjanja prepreka dijalogu i jačanja međusobnog poverenja, kako bi se obezbedila dugoročna stabilnost.
- Dijalog i konsultacije predstavljaju pravi put za rešavanje ovog pitanja - rekao je predstavnik Kine, podsećajući da je Evropska unija ranije ove godine organizovala sastanak između predstavnika Beograda i Prištine o nestalim licima, na kojem je postignut konsenzus.
Kako je dodao, EU je u međuvremenu nastavila intenzivne posredničke napore između dve strane, što Kina podržava, uz poziv na pragmatičan i konstruktivan angažman radi prevazilaženja razlika.
Srbiju na sednici predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
Na sednici je novi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine, prvi put predstavio izveštaj o radu Misije.
(Tanjug)
