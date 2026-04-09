KARABURMA OBOJENA U PLAVO, PA U ZLATNO: Spektakl na povratku OFK Beograda na Omladinski stadion (VIDEO)

OFK Beograd se danas takmičarski vratio na svoj, Omladinski stadion na Karaburmi, i to uz spektakl koji su napravili njegovi navijači.

"Romantičari" su tri godine morali da igraju na drugim mestima, ali sada su ponovo na svom renoviranom sportskom zdanju.

Ono je svečano otvoreno za superligaški meč 30. kola OFK Beograd - Radnik.

"Plava unija", navijači pomenutog kluba iz srpske prestonice, priredili su istinski spetakl - obojivši najpre ceo ambijent u plavo dimnim bombama, a onda je tu bilo i baklji, potom i vatremeta...

Sama utakmica nije iznedrila vatromet golova kao što je vatrometa bilo na tribinama odnosno iznad njih - rezultat je bio 0:0.

