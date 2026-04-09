Fudbal

KARABURMA OBOJENA U PLAVO, PA U ZLATNO: Spektakl na povratku OFK Beograda na Omladinski stadion (VIDEO)

Ђ. Б.

09. 04. 2026. u 19:35

OFK Beograd se danas takmičarski vratio na svoj, Omladinski stadion na Karaburmi, i to uz spektakl koji su napravili njegovi navijači.

FOTO: Đ. B.

"Romantičari" su tri godine morali da igraju na drugim mestima, ali sada su ponovo na svom renoviranom sportskom zdanju.

Ono je svečano otvoreno za superligaški meč 30. kola OFK Beograd - Radnik.

"Plava unija", navijači pomenutog kluba iz srpske prestonice, priredili su istinski spetakl - obojivši najpre ceo ambijent u plavo dimnim bombama, a onda je tu bilo i baklji, potom i vatremeta...

Pogledajte i sami video zapis sa Karaburme:

 

Sama utakmica nije iznedrila vatromet golova kao što je vatrometa bilo na tribinama odnosno iznad njih - rezultat je bio 0:0.

 

Tabela Superlige Srbije

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

