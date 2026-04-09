PUTIN PROGLASIO PRIMIRJE: Prekid vatre u Ukrajini
ODLUKOM predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, povodom praznika Vaskrsa, proglašava se primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila.
- Odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ruske Federacije V.V. Putina, u vezi sa predstojećim pravoslavnim praznikom Vaskrsa, proglašava se primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila 2026. godine - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.
Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer uskršnjim primirjem.
Putin je takođe naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.
