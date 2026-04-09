Svet

PUTIN PROGLASIO PRIMIRJE: Prekid vatre u Ukrajini

Новости онлине

09. 04. 2026. u 21:14

ODLUKOM predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, povodom praznika Vaskrsa, proglašava se primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila.

ПУТИН ПРОГЛАСИО ПРИМИРЈЕ: Прекид ватре у Украјини

Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

- Odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ruske Federacije V.V. Putina, u vezi sa predstojećim pravoslavnim praznikom Vaskrsa, proglašava se primirje od 16.00 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila 2026. godine - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.

Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer uskršnjim primirjem.

Putin je takođe naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju. 

RUSI "RAZNELI" BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - a Velika Britanija se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

08. 04. 2026. u 16:26

