PRIKUPLJALI NOVAC ZA MILOŠEVU OPERACIJU: Lokalna Turistička organizacija u Štrpcu organizivala Vaskršnji humanitarni bazar

LOKALNA Turistička organizacija u Štrpcu organizovala je danas humanitarni Uskršnji bazar na kojem su prikupljana sredstva za lečenje Miloša Tripkovića(33) iz Plemetine koji boluje od hronične bubrežne insuficijencije i kome su neophdona sredstva za transplantaciju bubrega u inostranstvu.

Prema rečima Ilinke Staletović, direktorke lokalne Turističke organizacije, pomoć oko pripremanja bazara pružilo je i petnaest volontera srednjoškolaca, dok su u samom bazaru učestvovali brojni meštani pre svega domaćice...

- Naša ideja je bila da se pred veliki praznik Uskrs okupimo i pokažemo humanost odnosno pomognemo onima koima je pomoć zaista neophodna. U ovom slučaju, Milošu kome je za transplantaciu bubrega potrebno oko 70.000 evra i zato smo zahvalni svim ljudima koji su donirali odeću, obuću, igračke, knjige, a pogotovu domaćicama koje su pripremale hranu i đakonije - ističe direktorka Staletović dok pojašnjava da je bazar od ranih jutarnjih sati posećen i da je značajan broj stvari odeće, obuće ali i igračaka rasprodat.

Pored domaćih proizvoda, hrane i slatkiša, na štandovima su se mogle videti uskršnje dekoracije, doks u posebnu pažnju posetioca privlačili mališani koji koji su oslikavali jaja za farbanje pred Uskrs...Takođe, na štandu su posetioci mogli da kupe vaučere za kozmetičke tretmane, masaže, šišanje, manikir, a sva sredstva od vaučera uplatiće se za Miloševo lečenje...

Inače Miloš Tripković (33) iz Plemetine boluje od hronične bubrežne insuficijencije koja mu je dijagnostikovana 2015 dodine na VMA, a od novembra 2024 godine započeto je hronično lečenje terminalne bubrežne slabosti hemodijalizom tri puta nedeljno po četiri sata. Jedina nada u ozdravljenje ovog mladića jeste transplantacija bubrega na klinici u inostranstvu za koju porodica nije ustanju da mu obezbedi novac.

Zbog toga se sredstva za njegovo lečenje prikupljaju i preko fondacijee Budi Human i to porukama 1949 na broj 3030 i uplaama na žiro račune, dinarski :160-6000002498541-04 i devizni 160-6000002499086-18 .