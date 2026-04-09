PRIKUPLJALI NOVAC ZA MILOŠEVU OPERACIJU: Lokalna Turistička organizacija u Štrpcu organizivala Vaskršnji humanitarni bazar
LOKALNA Turistička organizacija u Štrpcu organizovala je danas humanitarni Uskršnji bazar na kojem su prikupljana sredstva za lečenje Miloša Tripkovića(33) iz Plemetine koji boluje od hronične bubrežne insuficijencije i kome su neophdona sredstva za transplantaciju bubrega u inostranstvu.
Prema rečima Ilinke Staletović, direktorke lokalne Turističke organizacije, pomoć oko pripremanja bazara pružilo je i petnaest volontera srednjoškolaca, dok su u samom bazaru učestvovali brojni meštani pre svega domaćice...
- Naša ideja je bila da se pred veliki praznik Uskrs okupimo i pokažemo humanost odnosno pomognemo onima koima je pomoć zaista neophodna. U ovom slučaju, Milošu kome je za transplantaciu bubrega potrebno oko 70.000 evra i zato smo zahvalni svim ljudima koji su donirali odeću, obuću, igračke, knjige, a pogotovu domaćicama koje su pripremale hranu i đakonije - ističe direktorka Staletović dok pojašnjava da je bazar od ranih jutarnjih sati posećen i da je značajan broj stvari odeće, obuće ali i igračaka rasprodat.
Pored domaćih proizvoda, hrane i slatkiša, na štandovima su se mogle videti uskršnje dekoracije, doks u posebnu pažnju posetioca privlačili mališani koji koji su oslikavali jaja za farbanje pred Uskrs...Takođe, na štandu su posetioci mogli da kupe vaučere za kozmetičke tretmane, masaže, šišanje, manikir, a sva sredstva od vaučera uplatiće se za Miloševo lečenje...
Inače Miloš Tripković (33) iz Plemetine boluje od hronične bubrežne insuficijencije koja mu je dijagnostikovana 2015 dodine na VMA, a od novembra 2024 godine započeto je hronično lečenje terminalne bubrežne slabosti hemodijalizom tri puta nedeljno po četiri sata. Jedina nada u ozdravljenje ovog mladića jeste transplantacija bubrega na klinici u inostranstvu za koju porodica nije ustanju da mu obezbedi novac.
Zbog toga se sredstva za njegovo lečenje prikupljaju i preko fondacijee Budi Human i to porukama 1949 na broj 3030 i uplaama na žiro račune, dinarski :160-6000002498541-04 i devizni 160-6000002499086-18 .
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
