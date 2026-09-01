Ručak dana

RUČAK IZ SNOVA: Kremasta piletina sa pečurkama

V.N.

01. 09. 2026. u 13:41

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AKO tražite ideju za porodični ručak koji uspeva baš svima, ovaj recept je pun pogodak.

РУЧАК ИЗ СНОВА: Кремаста пилетина са печуркама

FOTO: GROK AI

Sočni komadi piletine u bogatom, svilenkastom sosu od neutralne pavlake i mirisnih šampinjona, zapečeni sa slojem topljenog kačkavalja, pretvoriće običan radni dan u pravi gastronomski užitak za manje od pola sata.


Sastojci

  • 500g pilećeg filea ili otkoštenih karabataka
  • 200g svežih šampinjona
  • 2 čena belog luka
  • 250ml neutralne pavlake za kuvanje
  • 100g narendanog kačkavalja
  • So, biber, suvi biljni začin, kašičica slatke paprike
  • 2 kašike ulja ili kockica maslaca


Priprema

Pripremite meso: Piletinu isecite na kockice srednje veličine i dobro začinite solju, biberom i slatkom paprikom.

Propržite piletinu: Zagrejte ulje u dubljem tiganju, pa propržite piletinu nekoliko minuta dok ne dobije zlatnu boju, a zatim je izvadite na tanjir.

Prodistajte povrće: U isti tiganj dodajte sitno naseckan beli luk i šampinjone isečene na listiće. Dinstajte dok pečurke ne omekšaju i puste vodu.

Spojite sastojke: Vratite piletinu u tiganj sa pečurkama, dodajte malo suvog biljnog začina i sve prelijte neutralnom pavlakom. Ostavite da krčka 2–3 minuta.

Zapecite u rerni: Preručite sve u podmazanu vatrostalnu posudu, obilno pospite narendanim kačkavaljem i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 15 minuta, dok se sir ne rastopi i ne uhvati rumena korica.

Savet za posluživanje: Ovo jelo se savršeno slaže uz kuvani pirinač, pire krompir ili hrskavi domaći hleb koji možete umakati u bogati sos.

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