RUČAK IZ SNOVA: Kremasta piletina sa pečurkama

AKO tražite ideju za porodični ručak koji uspeva baš svima, ovaj recept je pun pogodak.

FOTO: GROK AI

Sočni komadi piletine u bogatom, svilenkastom sosu od neutralne pavlake i mirisnih šampinjona, zapečeni sa slojem topljenog kačkavalja, pretvoriće običan radni dan u pravi gastronomski užitak za manje od pola sata.



Sastojci

500g pilećeg filea ili otkoštenih karabataka

200g svežih šampinjona

2 čena belog luka

250ml neutralne pavlake za kuvanje

100g narendanog kačkavalja

So, biber, suvi biljni začin, kašičica slatke paprike

2 kašike ulja ili kockica maslaca





Priprema

Pripremite meso: Piletinu isecite na kockice srednje veličine i dobro začinite solju, biberom i slatkom paprikom.

Propržite piletinu: Zagrejte ulje u dubljem tiganju, pa propržite piletinu nekoliko minuta dok ne dobije zlatnu boju, a zatim je izvadite na tanjir.

Prodistajte povrće: U isti tiganj dodajte sitno naseckan beli luk i šampinjone isečene na listiće. Dinstajte dok pečurke ne omekšaju i puste vodu.

Spojite sastojke: Vratite piletinu u tiganj sa pečurkama, dodajte malo suvog biljnog začina i sve prelijte neutralnom pavlakom. Ostavite da krčka 2–3 minuta.

Zapecite u rerni: Preručite sve u podmazanu vatrostalnu posudu, obilno pospite narendanim kačkavaljem i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 15 minuta, dok se sir ne rastopi i ne uhvati rumena korica.



Savet za posluživanje: Ovo jelo se savršeno slaže uz kuvani pirinač, pire krompir ili hrskavi domaći hleb koji možete umakati u bogati sos.

