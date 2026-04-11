SRBIN ŠOKIRAO LIDERA! Petrovićev Bornmut usporio Arsenal ka tituli! Tobdžije bez municije!
"Trešnjice" slavile u fenomenalnom meču na Emiratima.
Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas u gostima Arsenal rezultatom 2:1 u meču 32. kola Premijer lige.
"Trešnjice" su povele u 17. minutu, kada je gol postigao Eli Žunior Krupi.
Domaći tim je izjednačio u 35. minutu pogotkom iz penala Viktora Đekereša. Prethodno je Rajan Kristi u svom šesnaestercu igrao rukom.
Aleks Skot je golom u 74. minutu doneo pobedu Bornmutu.
Za Bornmut je branio golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović i ostavio odličan utisak, dok Veljko Milosavljević nije bio u protokolu.
Arsenal je vodeći na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, a drugoplasirani Mančester siti ima 61 i dve utakmice manje. Bornmut se nalazi na devetom mestu na tabeli sa 45 bodova.
U sledećem kolu, lider će gostovati Mančester sitiju u derbiju sezone Premijer lige, dok će Bornmut igrati protiv Njukasla.
PREMIJER LIGA – 32. KOLO
Petak
Vest Hem - Vulverhempton 4:0 (1:0)
Subota
Arsenal – Bornmut 1:2 (1:1)
/Đekereš 35pen – Krupi 17, Skot 74/
Brentford - Everton 16.00
Barnli - Brajton 16.00
Liverpul - Fulam 18.30
Nedelja
Kristal palas - Njukasl 15.00
Notingem Forest - Aston Vila 15.00
Sanderlend - Totenhem 15.00
Čelsi - Mančester siti 17.30
Ponedeljak
Mančester junajted - Lids 21.00
