PUN POVRĆA I MESA: Španski lonac, zdrav i ukusan obrok koji će svi rado jesti

Sa govedinom, pirinčem i najrazličitijim vrstama povrća ovo jelo je sasvim drugačije od svega na šta ste navikli, te se vredi malčice pomučiti oko pripreme.

Potrebno je:

- 500 g govedine



Priprema:

- 3 pečene paprike- 2 celera- šargarepa- manji komad repe ili korenastog povrća po želji- 7 manjih pečuraka- 1/4 glavice karfiola- 1/2 šoljice graška- 250 ml crnog vina- 4 čena belog luka- 400 g pelata ili svežeg paradajza- 2 kašike slatke crvene mlevene paprike- litar goveđe supe ili kocka za supu- 2 kašičice šafrana- 2 lovorova list- 4 kašike peršuna- so, biber- šoljica pirinča

U velikoj šerpi na ulju propržite luk 10-ak minuta, da se karamelizuje. Neophodno je da potamni. Zatim dodajte meso isečeno na male komade, sitno naseckano povrće (sve osim graška) i pržite oko sedam do 10 minuta. Tečnost koju meso ispusti tokom dinstanja mora potpuno da ispari. Najbolje je koristiti pečene paprike, ali možete i sveže. Paprika, šargarepa, celer i grašak su osnovni sastojci, ostalo povrće dodajte prema ukusu. Kada se meso i povrće malo zapeku zalijte vinom. Dinstajte tri-četiri minuta, dodajte mlevenu papriku, so, biber, lovorovo lišće, dve kašike peršuna, šafran i goveđu supu (ili vodu u kojoj ste „otopili“ kocku). Kuvajte poklopljeno oko jedan sat, da meso potpuno omekša. Zatim dodajte opran pirinač i nastavite sa kuvanjem još 20-30 minuta, u zavisnosti od vrste pirinča. Dodajte još vode i ostavite da se kuva nepoklopljeno, često mešajući da se pirinač ne bi zalepio za dno. Ako je potrebno, dodajte još soli prema ukusu. Tek 10 minuta pred kraj kuvanja dodajte pelat i grašak. Kada je jelo gotovo, umešajte ostatak peršuna i ostavite da malo odstoji – pirinač će upiti tečnost i zgusnuti vaš španski lonac.