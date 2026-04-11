NIŠTA OD REVANŠA! Siner je prvi finalista Monte Karla! Nemac pregažen kao nikad pre!
Italijanski as rutinski odradio posao.
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale masters turnira u Monte Karlu, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:4.
Meč je trajao sat i 23 minuta. Siner je prvi pratilac vodećeg Španca Karlosa Alkaraza, dok je Zverev treći na ATP listi.
Trenutno drugi teniser sveta je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis Zverevu i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u finale.
Siner će se sutra u finalu boriti prvo mesto na ATP listi, kao i osmi trofej na masters turnirima, a ukupno 27. u karijeri.
U drugom polufinalu mastersa u Monte Karlu igraće Karlos Alkaraz i Valentin Vašero. Taj meč je na programu od 19 časova.
Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
