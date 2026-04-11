NIŠTA OD REVANŠA! Siner je prvi finalista Monte Karla! Nemac pregažen kao nikad pre!

11. 04. 2026. u 15:28

Italijanski as rutinski odradio posao.

Photo: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale masters turnira u Monte Karlu, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 23 minuta. Siner je prvi pratilac vodećeg Španca Karlosa Alkaraza, dok je Zverev treći na ATP listi.

Trenutno drugi teniser sveta je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis Zverevu i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u finale.

Siner će se sutra u finalu boriti prvo mesto na ATP listi, kao i osmi trofej na masters turnirima, a ukupno 27. u karijeri.

U drugom polufinalu mastersa u Monte Karlu igraće Karlos Alkaraz i Valentin Vašero. Taj meč je na programu od 19 časova.

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

