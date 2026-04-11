MAKRON RAZGOVARAO SA PEZEŠKIJANOM: Iran da iskoristi priliku u pregovorima sa SAD
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je u telefonskom razgovoru pozvao iranskog predsednika Masuda Pezeškijana da "iskoristi priliku" koju pružaju pregovori sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, kako bi se "otvorio put trajnoj deeskalaciji" sukoba.
Makron je u objavi na platformi X rekao da je tokom razgovora sa Pezeškijanom naglasio "potrebu da Iran što pre obnovi slobodu i bezbednost plovidbe u Ormuskom moreuzu".
-Razgovarao sam sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom. Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi otvorio put trajnoj deeskalaciji i zahtevnom sporazumu koji pruža čvrste garancije bezbednosti u regionu, uz učešće svih zainteresovanih zemalja, rekao je Makron.
On je rekao da je "naglasio potrebu da Iran brzo obnovi slobodu i bezbednost plovidbe u Ormuskom moreuzu", čemu je, prema Makronovim rečima, "Francuska spremna da doprinese".
-Naglasio sam važnost potpunog poštovanja primirja, uključujući i u Libanu. Francuska pruža punu podršku akcijama libanskih vlasti, koje su jedine legitimne da vrše suverenitet države i odlučuju o sudbini Libana, zaključio je Makron.
(Tanjug)
