POSNA PITA SA JABUKAMA I PLAZMOM: Miris detinjstva na vašem stolu
U nastavku vam donosimo proveren recept za posnu pitu koja uspeva svima – hrskava kora, bogat fil i neodoljiv miris koji će ispuniti vašu kuhinju.
Sastojci:
- 1 pakovanje kora za pitu
- 1 kg jabuka
- 8 kašika smeđeg šećera
- 1 vanilin šećer
- 1 kašičica cimeta
- 6 kašika mlevene posne plazme
- posni margarin (za premazivanje)
- šećer u prahu (za posipanje)
Priprema:
Oljuštite i izrendajte jabuke, pa im dodajte smeđi šećer, vanilin šećer i cimet. Sve dobro izmešajte, a zatim dodajte mlevenu plazmu i sjedinite fil.
Uzmite jednu koru i premažite je rastopljenim posnim margarinom, preko nje stavite drugu koru i ponovo premažite. Na početak kore rasporedite fil, pa pažljivo uvijte u rolnu.
Ređajte rolate u podmazan pleh i premažite ih margarinom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
Gotovu pitu isecite, pospite šećerom u prahu i poslužite.
Prijatno!
