POSNA PITA SA JABUKAMA I PLAZMOM: Miris detinjstva na vašem stolu

U nastavku vam donosimo proveren recept za posnu pitu koja uspeva svima – hrskava kora, bogat fil i neodoljiv miris koji će ispuniti vašu kuhinju.

Sastojci:

1 pakovanje kora za pitu

1 kg jabuka

8 kašika smeđeg šećera

1 vanilin šećer

1 kašičica cimeta

6 kašika mlevene posne plazme

posni margarin (za premazivanje)

šećer u prahu (za posipanje)

Priprema:

Oljuštite i izrendajte jabuke, pa im dodajte smeđi šećer, vanilin šećer i cimet. Sve dobro izmešajte, a zatim dodajte mlevenu plazmu i sjedinite fil.

Uzmite jednu koru i premažite je rastopljenim posnim margarinom, preko nje stavite drugu koru i ponovo premažite. Na početak kore rasporedite fil, pa pažljivo uvijte u rolnu.

Ređajte rolate u podmazan pleh i premažite ih margarinom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Gotovu pitu isecite, pospite šećerom u prahu i poslužite.

Prijatno!