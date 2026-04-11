Peciva i pite

POSNA PITA SA JABUKAMA I PLAZMOM: Miris detinjstva na vašem stolu

Milena Tomasevic

11. 04. 2026. u 09:00

U nastavku vam donosimo proveren recept za posnu pitu koja uspeva svima – hrskava kora, bogat fil i neodoljiv miris koji će ispuniti vašu kuhinju.

ПОСНА ПИТА СА ЈАБУКАМА И ПЛАЗМОМ: Мирис детињства на вашем столу

Sastojci:

  • 1 pakovanje kora za pitu
  • 1 kg jabuka
  • 8 kašika smeđeg šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 kašičica cimeta
  • 6 kašika mlevene posne plazme
  • posni margarin (za premazivanje)
  • šećer u prahu (za posipanje)

Priprema:
Oljuštite i izrendajte jabuke, pa im dodajte smeđi šećer, vanilin šećer i cimet. Sve dobro izmešajte, a zatim dodajte mlevenu plazmu i sjedinite fil.

Uzmite jednu koru i premažite je rastopljenim posnim margarinom, preko nje stavite drugu koru i ponovo premažite. Na početak kore rasporedite fil, pa pažljivo uvijte u rolnu.

Ređajte rolate u podmazan pleh i premažite ih margarinom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Gotovu pitu isecite, pospite šećerom u prahu i poslužite.

Prijatno!

