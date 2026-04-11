DOBIO UGOVOR KOJI SE NE ODBIJA! Najbolji igrač tima odlazi "preko bare"!
Rastanak sa evroligašem sve izvesniji.
Košarkaš Olimpije iz Milana, Kventin Elis, uskoro će otići u NCAA i dokazivati se na koledžu. Međutim, neće on biti jedini predstavnik Evrolige, koji će se otisnuti "preko bare".
Naime, prema informacijama grčkog novinara Sotirisa Vetakisa, bek Valensije Žan Montero takođe je privukao ogromnu pažnju američkih koledž timova.
Reprezentativac Dominikanske Republike, koji će izvesno osvojiti nagradu za Zvezdu u usponu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja, dobio je iz SAD ponudu koja se ne odbija – i kojoj će bilo ko na Starom kontinentu teško moći da parira.
Montero bi, ukoliko se odluči da napravi ovaj naizgled neobičan korak, mogao da inkasira preko 4.000.000 dolara za sledeću sezonu!
Bez dileme astronomska cifra, kojoj bi, uprkos sjajnim partijama, teško mogao da se nada u evropskim klubovima. Mladi as (22 godine) ima pravo nastupa na koledžu samo još naredne sezone, pa bi mogao da iskoristi poslednji voz i ozbiljno se naplati kroz razne ugovore.
Budući da ima veliko iskustvo iz Evrolige, jasno je da bi u SAD bio apsolutna zvezda, što bi mu otvorilo širom vrata za odlazak u NBA ligu.
Valensija želi da mu produži ugovor i nagradi ga za izvanredne partije, ali to sad postaje prilično teška misija.
