POSNA PITA SA PEČURKAMA, SPANAĆEM I KROMPIROM: Miris iz rerne koji mami sve ukućane za sto
U nastavku sledi recept za domaću posnu pitu koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj – hrskava kora i sočan, aromatičan fil.
Sastojci:
- 3 srednja krompira
- 1 praziluk
- 200–300 gr pečuraka
- šaka spanaća
- so, biber, vegeta
- kore za pitu
- ulje
- kisela voda
Priprema:
Fil:
Na malo ulja propržite sitno seckan praziluk. Dodajte seckane pečurke i dinstajte dok ne omekšaju. Umešajte rendan krompir, pa na kraju dodajte spanać. Začinite po ukusu i sve kratko prodinstajte. Ostavite da se fil prohladi.
Slaganje pite:
Jednu koru premažite mešavinom ulja i kisele vode, preko nje stavite drugu koru i ponovo premažite. Na početak stavite fil i uvijte u rolnu. Ređajte rolate u krug u podmazan pleh.
Pečenje:
Pitu odozgo premažite mešavinom ulja i kisele vode. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200°C oko 30 minuta, dok lepo ne porumeni.
Prijatno!
Komentari (0)