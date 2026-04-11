Peciva i pite

POSNA PITA SA PEČURKAMA, SPANAĆEM I KROMPIROM: Miris iz rerne koji mami sve ukućane za sto

Milena Tomasevic

11. 04. 2026. u 10:00 >> 08:29

U nastavku sledi recept za domaću posnu pitu koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj – hrskava kora i sočan, aromatičan fil.

ПОСНА ПИТА СА ПЕЧУРКАМА, СПАНАЋЕМ И КРОМПИРОМ: Мирис из рерне који мами све укућане за сто

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3 srednja krompira
  • 1 praziluk
  • 200–300 gr pečuraka
  • šaka spanaća
  • so, biber, vegeta
  • kore za pitu
  • ulje
  • kisela voda

Priprema:

Fil:
Na malo ulja propržite sitno seckan praziluk. Dodajte seckane pečurke i dinstajte dok ne omekšaju. Umešajte rendan krompir, pa na kraju dodajte spanać. Začinite po ukusu i sve kratko prodinstajte. Ostavite da se fil prohladi.

Slaganje pite:
Jednu koru premažite mešavinom ulja i kisele vode, preko nje stavite drugu koru i ponovo premažite. Na početak stavite fil i uvijte u rolnu. Ređajte rolate u krug u podmazan pleh.

Pečenje:
Pitu odozgo premažite mešavinom ulja i kisele vode. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200°C oko 30 minuta, dok lepo ne porumeni.

Prijatno!

