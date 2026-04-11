"RAČUNAJTE NA ĐOKOVIĆA": Oglasio se Novakov bivši trener i podigao prašinu

NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković odustao je zbog povrede od učešća na mastersima u Monte Karlu i Majamiju, a o njemu je govorio i njegov bivši trener Boris Beker.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

On ne gubi nadu da će Nole učestvovati u borbi za pehare na najvećim turnirima do kraja sezone.

- Nikada ne smemo zaboraviti Đokovića. Sve dok igra ne smemo da ga zaboravimo. On je u potpuno drugačijoj sferi od svih ostalih, on je vlasnik rekorda od 24 osvojena gren slema - rekao je nemački stručnjak.

Kao argument uzeo je njegovo ućešće na Australijan openu.

- Novak je igrao finale Australijan opena. Zato sve dok je profesionalni teniser, na njega se mora računati.

Povod za ove Bekerove reči je bio intervju „Lekipu“ u kome je procenjivao ko ima veće šanse da bude proglašen za najboljeg sportistu prošle godine.

Ovaj izbor će uskoro biti obelodanjen u Madridu, a jedina dilema, bar sa teniskog stanovišta, je -Karlos Alkaras ili Janik Siner.

Nemac nije hteo da se upušta u tu prognozu, pohvalio je obojicu:

- I za Karlosa i za Janika imam samo najdublje poštovanje i divljenje. Njih dvojica su podelili poslednjih devet trofeja na gren slemovima. Alkaras ima samo 22 godine, a Siner 24 - ističe Beker.

