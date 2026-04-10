SLOT NE BRINE ZA POSAO U LIVERPULU: Zvuči čudno, ali osećam podršku navijača

LIVERPUL igra mnogo lošije nego što se očekivalo ove sezone, posebno je to slučaj u Premijer ligi, ali trener Crvenih Arne Slot ističe da ima podršku navijača.

Tim sa "Enfilda" je prvenstvu Engleske tek na petom mestu sa 49 bodova. Istina, u Ligi šampiona je stigao do četvrtfinala (izgubio prvi meč od PSŽ-a 2:0).

Pored toga što rezultati nisu onakvi kakvi su se očekivali holandski stručnjak ne brine za budućnost u klubu.

- Ponavljam se stalno, ali osećam veliku podršku ovde. Ne samo od vlasnika već i od Ričarda (Hjuza) i Majkla (Edvardsa). Veliku podršku imam od njih, ali koliko god ovo čudno zvučalo, osećam podršku i od navijača - poručio je Slot, aluirajući na izvršnog direktora Ričarda Hjuza i sportskog direktora Majkla Edvardsa.

Objasnio je kroz dva primera kako oseća podršku publike.

- U Parizu kada su igrači izašli na zagrevanje i nakon poraza od Sitija 4:0 oni su odmah zapevali "mi volimo Liverpul". Mislim da je pošteno reći da smo nadigrani u Parizu svih 90 minuta, a da su navijači sve vreme pevali i aplaudirali nam. Rekao sam toliko puta, u klubu razumeju situaciju u kojoj se nalazimo i ja osećam tu podršku.

Slede mečevi sa Fulamom u Premijer ligi i šampionom Francuske u Ligi šampiona. Bivši trener Fejenorda veruje u mnogo bolja izdanja nego u nekim ranijim mečevima.

- Igramo protiv prvaka Evrope i jasno nam je da nismo na nivou na kom bi trebalo da budemo. Dobra stvar je da imamo četiri-pet dana da se spremimo i pokažemo da možemo da budemo konkurentniji. To nam govori da želimo da nastavimo da napredujemo i igramo na najvišem nivou naredne sezone. Mislim da ako iskusite nnešto što smo mi u Parizu nedavno, onda samo želite da budete bolji, da pokažete da možete bolje. Zato moramo biti bolji i u ligi i u Evropi - zaključio je Slot.

Podsetimo, utakmica Liverpul - PSŽ igra se 14. aprila od 21 sat na "Enfildu".

