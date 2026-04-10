NOVI UGOVOR JE NA STOLU! Čeka se samo paraf, Juventus završio veliki posao!
Isplivali svi detalji oko nastavka saradnje.
Italijanski fudbalski trener Lućano Spaleti blizu je produžetka ugovora sa Juventusom do 2028. godine, prenosi "Gazeta sport".
Kako se navodi, dogovoreni su skoro svi detalji, pa će Spaleti, čiji je ugovor isticao na kraju ove sezone, potpisati novi.
Bjanko-neri su trenutno peti na tabeli Serije A sa 57 bodova.
Ekipa iz Torina u subotu gostuje Atalanti u Bergamu, taj meč je na programu od 20.45 sati.
Preporučujemo
PARTIZAN ZA ČAST: Žalgiris stiže u Beograd, prilika za osvetu
10. 04. 2026. u 09:35
FSS BEZ MILOSTI: Dejan Nedić izbačen iz fudbala
10. 04. 2026. u 09:16
STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime
10. 04. 2026. u 08:55
OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
10. 04. 2026. u 08:32
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
