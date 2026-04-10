Fudbal

OZBILJAN UDARAC ZA INTER: Bez jednog od najboljih igrača protiv Koma

Танјуг

10. 04. 2026. u 16:20

INTER je doživo ozbiljan udarac pred derbi 32. kola Serija A. Jedan od najboljih igrača se povredio i neće biti na raspolaganju Kristijanu Kivuu.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Kapiten "neroazura" Lautaro Martinez zbog povrede mišića leve noge neće igrati u nedelju protiv tima Seska Fabregasa.

Kako je saopšteno na sajtu Intera, Argentinac ima blago istegnuće, a na nove preglede će sledeće nedelje, posle čega će se znati preciznije koliko će pauzirati.

Martinez je najbolji strelac kluba sa stadiona "Đuzepe Meaca" ove sezone, na 36 utakmica u svim takmičenjima dao je 20 golova.

Podsetimo, sedam kola pre kraja Serije A Inter ima sedam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli i devet u odnosu na gradskog rivala Milan.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart