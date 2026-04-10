Politika

"POTPUNA BESTIDNOST LJUDI KOJI VODE UNIVERZITET U BEOGRADU" Profesor Antić o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu

V.N.

10. 04. 2026. u 14:57

PROFESOR na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić objasnio je kako je smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu pokazala "potpunu bestidnost ljudi koji vode ovu instituciju ili Univerzitet u Beogradu".

ПОТПУНА БЕСТИДНОСТ ЉУДИ КОЈИ ВОДЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Професор Антић о смрти студенткиње на Филозофском факултету

Foto: Printskrin/X/@LaziDetektor

U osvrtu na ovaj tragični događaj, ali i čitavu situaciju koja je nastala nakon njega, Antić je podsetio na primer smrti studentkinje na Stomatološkom fakultetu pre nekoliko godina i ukazao na razliku između reakcija uprava fakulteta nakon tragičnih smrti njihovih studentkinja. 

- Organizovana je komemoracija, što se na Filozofskom fakultetu sada nije desilo za studentkinju koja je stradala. Vrlo potresan govor održao je tada dekan, a studentkinji je posthumno izdata diploma, budući da je bila blizu završetka studija. Ova devojka je imala 25 godina. Tom prilikom su njeni roditelji uvaženi, njene kolege uvažene, civilizacijski se odgovorilo na tu situaciju - objasnio je Antić tokom svog gostovanja u emisiji "Ćirilica".

Poruka je jasna - gde su ljudskost, pristojnost, ostavke?

