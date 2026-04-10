RASPLAKALA REGION: Reči nove pesme Šejle Zonić nose jaku simboliku (FOTO)

OD trenutka kada se Šejla Zonić pojavila na javnoj sceni ne prestaje da oduševljava publiku i potvrđuje da sa razlogom nosi status jedne od najtalentovanijih pevačica Balkana.

Foto: Belmin Islam

Na novu pesmu ,,Kada stanu satovi“ niko nije ostao ravnodušan, a mnogi već ističu da je ova pesma savršena za prvi ples, dok Šejla navodi da se nije vodila kalkulacijom da li će pesma biti hit.

- Nisam birala pesmu koja će biti nužno hit, već onu koja će da se oseti. Ako je ljudi prepoznaju to je za mene dovoljno. Pesma je emotivna, i nosi snažnu poruku. Raduje me saznanje da je ljudi već po objavljivanju doživljavaju pesmom za prvi ples– rekla je pevačica za "Novosti". Foto: Belmin Islam

Mnoge je zaintrigirao i spot koji više liči na kratki film nego na klasičan muzički video, ali i crvena svetlost koja prelazi preko njenih očiju, pa nas je zanimalo da li ima neku simboliku.

- Ideja reditelja je da crvenim svetlom koje se kao lajtmotiv pojavljuje kroz ceo spot preko mojih očiju prikaže simboliku buđenja, izlaska sunca i novog početka. Umetnost nam daje širinu da šaljemo poruku, a ova pesma nosi poruku mira i ljubavi. Foto: Belmin Islam

Šejla kaže da je ova numera na prvo slušanje u njoj izazvala snažne emocije, zbog čega je zamalo i zaplakala.

- Kada sam je prvi put čula sva sam se naježila. Čak su mi i oči zasužile, moram da budem iskrena. To je bio neki čudan spoj emocija i lepote, bola i nade. Feđa Imamović koji potpisuje numeru i ovog puta je zaista učinio da muzika pomera granice, nadam se da će publika to prepoznati– poručila je Šejla.

Dok estrada često juri trendove, Šejla i ovim izdanjem pokazuje da ona donosi nešto potpuno drugačije.

BONUS VIDEO:

