RASPLAKALA REGION: Reči nove pesme Šejle Zonić nose jaku simboliku (FOTO)
OD trenutka kada se Šejla Zonić pojavila na javnoj sceni ne prestaje da oduševljava publiku i potvrđuje da sa razlogom nosi status jedne od najtalentovanijih pevačica Balkana.
Na novu pesmu ,,Kada stanu satovi“ niko nije ostao ravnodušan, a mnogi već ističu da je ova pesma savršena za prvi ples, dok Šejla navodi da se nije vodila kalkulacijom da li će pesma biti hit.
- Nisam birala pesmu koja će biti nužno hit, već onu koja će da se oseti. Ako je ljudi prepoznaju to je za mene dovoljno. Pesma je emotivna, i nosi snažnu poruku. Raduje me saznanje da je ljudi već po objavljivanju doživljavaju pesmom za prvi ples– rekla je pevačica za "Novosti".
Mnoge je zaintrigirao i spot koji više liči na kratki film nego na klasičan muzički video, ali i crvena svetlost koja prelazi preko njenih očiju, pa nas je zanimalo da li ima neku simboliku.
- Ideja reditelja je da crvenim svetlom koje se kao lajtmotiv pojavljuje kroz ceo spot preko mojih očiju prikaže simboliku buđenja, izlaska sunca i novog početka. Umetnost nam daje širinu da šaljemo poruku, a ova pesma nosi poruku mira i ljubavi.
Šejla kaže da je ova numera na prvo slušanje u njoj izazvala snažne emocije, zbog čega je zamalo i zaplakala.
- Kada sam je prvi put čula sva sam se naježila. Čak su mi i oči zasužile, moram da budem iskrena. To je bio neki čudan spoj emocija i lepote, bola i nade. Feđa Imamović koji potpisuje numeru i ovog puta je zaista učinio da muzika pomera granice, nadam se da će publika to prepoznati– poručila je Šejla.
Dok estrada često juri trendove, Šejla i ovim izdanjem pokazuje da ona donosi nešto potpuno drugačije, a kako vam se dopada njena nova pesma pišite u komentarima.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
POKAZALA NOVI IZGLED: Pevačica smršala više od 12 kilograma posle porođaja (FOTO)
09. 04. 2026. u 15:50
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
