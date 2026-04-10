OMRSILI STE SE TOKOM POSTA? Evo šta treba da radite - Sveštenik imao jasnu poruku

ZAVRŠETAK Velikog posta dolazi u subotu, 11. aprila 2026. godine, nakon čega u nedelju, 12. aprila, pravoslavni hrišćani širom sveta slave praznik Vaskrsa.

Na Veliki petak nalaže uzdržanje od hrane. U subotu se ponovo posti na vodi, a kad u nedelju dočekamo Uskrs veliki post je završen.

Na pitanje šta kada se omrsimo slučajno, otac Radoslav svojevremeno je govorio da je "slučajnost samo slučajnost", i da treba samo nastaviti dalje sa postom.

- To je samo jedna određena vrsta hrane koja se jede u jednom periodu. Znamo kuda nas vodi, kuda idemo, čemu nas uči ovaj post. Pogrešne su pretpostavke o postu, ljudi misle da je to nešto nemoguće. Kako da budeš bez mrsne hrane 40 dana? Naravno da je sve moguće, samo je potrebna dobra volja. Uvek ima malo krize, to je obično negde sredinom posta, a neki put je uopšte i nema. Dolazak želje za parčetom sira ili nekom mrvicom mrsne hrane je samo opomena da ne podležete tom iskušenju, a iskušenja mogu da budu i mnogo teža i gora nego što je to da li ćemo se omrsiti u dane kad je post - objasnio je sveštenik i istakao kako je post hranom samo "sredstvo" koji nam pomaže da postanemo jači i izborimo se sa većim iskušenjima, a da je prava suština - uzdržanje, ne samo u jelu, već i u životu, a pre svega se misli na loše misli i dela.

- Suština je uzdržanje, bilo da je hrana posna ili mrsna, ne treba se prejedati ni posnom hranom. Kakav je post ako pojedeš 2 kg posne hrane? Koliko puta se desi da čovek jede i zna da je sit, a nastavlja da jede po inerciji. To je pogrešno. Kako se treba uzdržavati od prejedanja, tako je suština posta i uzdržavanje od loših misli i dela, smirivanje strasti i žudnji koje nemaju veze sa hranom - savetuje otac Radoslav.

