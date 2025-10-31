BIGOS: Poljski kupus u sosu od mesa i začina
Bigos je jedno od najpoznatijih poljskih jela – aromatično, zasitno i još ukusnije kada se podgreje. Ovo starinsko jelo spaja kiseli i svež kupus sa mesom i kobasicama, polako krčkanim u začinima koji daju dubok, puni ukus.
Sastojci
- 1 kg kiselog kupusa
- 500 gr svežeg belog kupusa
- 400 gr kobasice (npr. šleske ili seoske)
- 500 gr mesa (svinjski vrat, plećka ili slanina)
- 2 glavice crnog luka
- 2–3 kašike paradajz pirea
- 2 lovorova lista
- 4 bobice pimenta
- 1 kašičica majčine dušice
- 1 kašičica kima (po želji)
- 2 kašike ulja ili masti
- so i sveže mleveni biber po ukusu
- 100 ml crvenog vina (po želji)
- 4–5 suvih šljiva (po želji – za bogatiji ukus)
Priprema
Iscedite kiseli kupus i, ako je veoma kiseo, blago ga isperite. Sitno ga iseckajte. Svež kupus takođe iseckajte. Meso isecite na kocke i propržite na ulju u velikoj šerpi dok ne porumeni. Dodajte kobasicu, isečenu na kolutove, i pržite još nekoliko minuta. Dodajte sitno seckan luk u šerpu i dinstajte dok ne postane staklast. Sve sastojke – meso, kobasicu, luk i oba kupusa – stavite u dublju šerpu. Dodajte lovorov list, piment, majčinu dušicu, kim i paradajz pire. Nalijte oko dve šolje vode ili čorbe, poklopite i krčkajte na tihoj vatri najmanje 1,5–2 sata, povremeno mešajući. Pred kraj dinstanja dodajte sitno seckane suve šljive i crveno vino (ako ga koristite). Posolite i pobiberite po ukusu. Kuvajte još 15–20 minuta. Bigos je najboljeg ukusa sledećeg dana, kada se svi ukusi lepo prožmu. Poslužite ga uz svež hleb, krompir ili palentu – i uživajte u pravom ukusu poljske kuhinje.
Uživajte!
