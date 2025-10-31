BIGOS: Poljski kupus u sosu od mesa i začina

Bigos je jedno od najpoznatijih poljskih jela – aromatično, zasitno i još ukusnije kada se podgreje. Ovo starinsko jelo spaja kiseli i svež kupus sa mesom i kobasicama, polako krčkanim u začinima koji daju dubok, puni ukus.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 kg kiselog kupusa

500 gr svežeg belog kupusa

400 gr kobasice (npr. šleske ili seoske)

500 gr mesa (svinjski vrat, plećka ili slanina)

2 glavice crnog luka

2–3 kašike paradajz pirea

2 lovorova lista

4 bobice pimenta

1 kašičica majčine dušice

1 kašičica kima (po želji)

2 kašike ulja ili masti

so i sveže mleveni biber po ukusu

100 ml crvenog vina (po želji)

4–5 suvih šljiva (po želji – za bogatiji ukus)

Priprema

Iscedite kiseli kupus i, ako je veoma kiseo, blago ga isperite. Sitno ga iseckajte. Svež kupus takođe iseckajte. Meso isecite na kocke i propržite na ulju u velikoj šerpi dok ne porumeni. Dodajte kobasicu, isečenu na kolutove, i pržite još nekoliko minuta. Dodajte sitno seckan luk u šerpu i dinstajte dok ne postane staklast. Sve sastojke – meso, kobasicu, luk i oba kupusa – stavite u dublju šerpu. Dodajte lovorov list, piment, majčinu dušicu, kim i paradajz pire. Nalijte oko dve šolje vode ili čorbe, poklopite i krčkajte na tihoj vatri najmanje 1,5–2 sata, povremeno mešajući. Pred kraj dinstanja dodajte sitno seckane suve šljive i crveno vino (ako ga koristite). Posolite i pobiberite po ukusu. Kuvajte još 15–20 minuta. Bigos je najboljeg ukusa sledećeg dana, kada se svi ukusi lepo prožmu. Poslužite ga uz svež hleb, krompir ili palentu – i uživajte u pravom ukusu poljske kuhinje.

Uživajte!