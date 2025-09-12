KROMPIR SA PESTOM I PARMEZANOM: Recept za hrskavi krompir
Ovaj krompir je hit na svakoj večeri – hrskav spolja, mekan iznutra i prepun arome pesta od bosiljka i sira. Savršen kao prilog uz meso, ribu ili kao samostalna užina!
Sastojci
- 1 kg malih krompira
- 3 kašike zelenog pesta
- 3 kašike maslinovog ulja
- 3 kašike rendanog parmezana
- 2 čena belog luka
- 1 kašičica soli
- ½ kašičice biber
- peršun za posipanje
Priprema
Dobro operite krompir i kuvajte ga u kori oko 10 minuta, dok malo ne omekša, ali se ne raspadne. Ocedite i prepolovite. U velikoj posudi pomešajte pesto, maslinovo ulje, beli luk, parmezan, so i biber. Dodajte krompir i dobro ga premažite marinadom. Poređajte krompir presečenom stranom nadole na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 200°C (gore i dole) 30-35 minuta, dok ne porumene i ne postanu hrskave.Kada se ispeku, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
