KROMPIR SA PESTOM I PARMEZANOM: Recept za hrskavi krompir

Ovaj krompir je hit na svakoj večeri – hrskav spolja, mekan iznutra i prepun arome pesta od bosiljka i sira. Savršen kao prilog uz meso, ribu ili kao samostalna užina!

FOTO: Novosti

Sastojci

1 kg malih krompira

3 kašike zelenog pesta

3 kašike maslinovog ulja

3 kašike rendanog parmezana

2 čena belog luka

1 kašičica soli

½ kašičice biber

peršun za posipanje

Priprema

Dobro operite krompir i kuvajte ga u kori oko 10 minuta, dok malo ne omekša, ali se ne raspadne. Ocedite i prepolovite. U velikoj posudi pomešajte pesto, maslinovo ulje, beli luk, parmezan, so i biber. Dodajte krompir i dobro ga premažite marinadom. Poređajte krompir presečenom stranom nadole na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 200°C (gore i dole) 30-35 minuta, dok ne porumene i ne postanu hrskave.Kada se ispeku, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!