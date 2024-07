ŠPAGETE SA GRILOVANIM TIKVICAMA: Jednostavno i lagano jelo u kome će uživati svi ukućani

Nikad brža priprema hranljivog i ukusnog ručka koji se obožava.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

280 g tikvica isečenih na krugove

2 kašike maslinovog ulja

so po ukusu

340 g špageta

6 velikih žumanaca

1 veliko jaje

40 g krupno naseckanog svežeg bosiljka

1 kašika neslanog putera

2 kašičice sitno narendane limunove kore

biber po ukusu

Priprema:

Za špagete sa grilovanim tikvicama prvo zagrejte gril tiganj na srednje jaku vatru, oko 5 minuta. U posudi pomešajte tikvice, ulje i 1 kašičicu soli. Ostavite da odstoji 5 do 10 minuta dok se tiganj zagreje. Radite u serijama ako je potrebno, pecite tikvice na žaru, okrećući ih 5 do 6 minuta po strani. U velikom loncu sa ključalom slanom vodom kuvajte testeninu, povremeno mešajući, do al dente, oko 10 minuta.

U međuvremenu, u velikoj činiji pomešajte žumanca, jaje, rendani sir, bosiljak, puter i koricu limuna pa začinite biberom. Ubacite testeninu i tikvice u mešavinu jaja i dobro promešajte. Servirajte u tanjire i dodatno pospite sirom.

(stvar ukusa)

BONUS SADRŽAJ

Predstavljamo vam riznicu podataka koji ne govore samo o sastavu jela, već i o jednom načinu života kada se imalo vremena za dugu pripremu jela i kada je cela porodica sedela za stolom. Učinite korak ka očuvanju domaće kulinarske tradicije od zaborava i poručite ovu zaista vrednu knjigu na linku: Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje.

Turska kuhinja je ostavila neizbrisiv trag na kuhinju balkanskih naroda. U ovoj knjizi ćete pronaći vekovima stare recepte koji su pažljivo odabrani kako biste vašu kuhinju podigli na zavidan nivo. Poručite na ovom linku i krenite putem večnih ukusa koje svi obožavaju: TURSKA KUHINjA sa vekovnim receptima.

Ova knjiga nije samo običan kuvar, već i neverovatna priča o Italiji, njenoj istoriji, običajima i kulturi. Otkrijte najveća dostignuća italijanske kulinarske umetnosti na jedinstvenom putovanju Apeninskim poluostrvom u društvu kuvara Akademije Barila. Poručite na linku: Italijanska kuhinja: recepti s potpisom starih majstora.

JEREMY PANG, osnovao je 2009. školu woka, jedinu azijsku školu u središtu Londona. Jedinstven dar da svoje znanje prenese polaznicima na pristupačan i zanimljiv način ubrzo mu je doneo priznanje autoriteta u svijetu kineske kuhinje. Za ovu knjigu kažu da je remek-delo, poručite je još danas: Kineska kuhinja - izvorni kineski recepti.