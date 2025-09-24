Pošalji recept

DOMAĆI HUMUS OD LEBLEBIJA: Recept za zdrav namaz

Milena Tomasevic

24. 09. 2025. u 21:00

Od nekoliko pristupačnih sastojaka možete dobiti kremast, hranljiv namaz koji je i do deset puta jeftiniji od kupovnog, a bogat je biljnim proteinima i savršen za posne dane ili laganu užinu.

ДОМАЋИ ХУМУС ОД ЛЕБЛЕБИЈА: Рецепт за здрав намаз

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 200 gr suvih leblebija
  • sok od ½ limuna
  • 2–3 kašike tahinija (ili domaći od 100 g susama)
  • 2–3 kašike maslinovog ulja
  • 2–3 čena belog luka
  • ½ kašičice mlevenog kumina (po želji)
  • so – po ukusu

Za domaći tahini:

  • 100 g susama – blago prepečenog na suvom tiganju

Priprema

Namočiti leblebije: Potopite ih u dosta vode preko noći da nabubre.

Kuvanje: Ujutru prosuti vodu, naliti svežu i kuvati dok zrna potpuno ne omekšaju (kožice će same spadati kada se protrljaju među prstima).

Priprema tahinija (ako ga pravite sami): Na suvom keramičkom tiganju prepecite susam do zlatnožute boje, pa ga sameljite u blenderu.

Blendiranje: Skuvane leblebije dobro ispasirajte, dodajte sok od limuna, so, tahini, maslinovo ulje, beli luk i kumin. Sve zajedno blendirajte do potpune kremaste teksture.

Serviranje: Pospite maslinovim uljem i po želji paprikom ili seckanim peršunom.

Prijatno!

