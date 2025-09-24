DOMAĆI HUMUS OD LEBLEBIJA: Recept za zdrav namaz

Od nekoliko pristupačnih sastojaka možete dobiti kremast, hranljiv namaz koji je i do deset puta jeftiniji od kupovnog, a bogat je biljnim proteinima i savršen za posne dane ili laganu užinu.

FOTO: Novosti

Sastojci

200 gr suvih leblebija

sok od ½ limuna

2–3 kašike tahinija (ili domaći od 100 g susama)

2–3 kašike maslinovog ulja

2–3 čena belog luka

½ kašičice mlevenog kumina (po želji)

so – po ukusu

Za domaći tahini:

100 g susama – blago prepečenog na suvom tiganju

Priprema

Namočiti leblebije: Potopite ih u dosta vode preko noći da nabubre.

Kuvanje: Ujutru prosuti vodu, naliti svežu i kuvati dok zrna potpuno ne omekšaju (kožice će same spadati kada se protrljaju među prstima).

Priprema tahinija (ako ga pravite sami): Na suvom keramičkom tiganju prepecite susam do zlatnožute boje, pa ga sameljite u blenderu.

Blendiranje: Skuvane leblebije dobro ispasirajte, dodajte sok od limuna, so, tahini, maslinovo ulje, beli luk i kumin. Sve zajedno blendirajte do potpune kremaste teksture.

Serviranje: Pospite maslinovim uljem i po želji paprikom ili seckanim peršunom.

Prijatno!