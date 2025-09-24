DOMAĆI HUMUS OD LEBLEBIJA: Recept za zdrav namaz
Od nekoliko pristupačnih sastojaka možete dobiti kremast, hranljiv namaz koji je i do deset puta jeftiniji od kupovnog, a bogat je biljnim proteinima i savršen za posne dane ili laganu užinu.
Sastojci
- 200 gr suvih leblebija
- sok od ½ limuna
- 2–3 kašike tahinija (ili domaći od 100 g susama)
- 2–3 kašike maslinovog ulja
- 2–3 čena belog luka
- ½ kašičice mlevenog kumina (po želji)
- so – po ukusu
Za domaći tahini:
- 100 g susama – blago prepečenog na suvom tiganju
Priprema
Namočiti leblebije: Potopite ih u dosta vode preko noći da nabubre.
Kuvanje: Ujutru prosuti vodu, naliti svežu i kuvati dok zrna potpuno ne omekšaju (kožice će same spadati kada se protrljaju među prstima).
Priprema tahinija (ako ga pravite sami): Na suvom keramičkom tiganju prepecite susam do zlatnožute boje, pa ga sameljite u blenderu.
Blendiranje: Skuvane leblebije dobro ispasirajte, dodajte sok od limuna, so, tahini, maslinovo ulje, beli luk i kumin. Sve zajedno blendirajte do potpune kremaste teksture.
Serviranje: Pospite maslinovim uljem i po želji paprikom ili seckanim peršunom.
Prijatno!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)